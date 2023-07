Freizeit in Niedersachsen Die schönsten Freizeitparks in Niedersachsen – Das ist die Top 7

Die Freizeitpark-Saison in Niedersachsen läuft auf Hochtouren: Seit März haben die Angebote geöffnet. Mit Beginn der Osterferien strömen wieder Tausende Besucher pro Tag in die Parks, um Achterbahn zu fahren oder verschiedenen Tieren ganz nah zu kommen. Wir stellen sieben Freizeitparks in dem Bundesland vor.

Heide-Park in Soltau – der größte Freizeitpark im Norden

Der Heide-Park in Soltau ist bis Dienstag, 31. Oktober, geöffnet. Nach Angaben des Parks warten fast 40 Attraktionen auf die Gäste. Worauf die Parkbesucher noch eine Weile warten müssen, ist die Hängeloopingbahn Limit. Das Fahrgeschäft, das 1999 eröffnete, erhält eine Streckenkorrektur und wird an den Themenbereich Transsilvanien angekoppelt. Es ändert auch seinen Namen. Aus Limit wird dann Toxic Garden. Der Park plant, dass die Achterbahn ab Mai den Gästen zur Verfügung stehen wird.

Colossos im Heide-Park Soltau ist der Star des Freizeitparks. Foto: Heide Park Resort / Unbekannt

Außerdem gibt es für die Besucher zwei neue Shows. Neben „Time“, einer Artistik-Show, findet die Zaubershow „Smile – It’s magic“ statt – auf der Piratenbühne, jeweils 20 Minuten und immer im Wechsel. Wer auf Grusel steht, für den gibt es gute Nachrichten, da nach dreijähriger Pause die Zombie Escape zurückkehrt. Aber natürlich gibt es auch viele Heide-Park-Klassiker: Big Loop, Bobbahn, Colossos und Desert Race werden ganz normal geöffnet sein.

Tagestickets gibt es online ab 39 Euro, Besucher mit Handicap bezahlen 37 Euro. Die Adresse des Heide-Park-Resorts lautet Heide Park 1, 29614 Soltau. Pkw-Parkplätze kosten sieben Euro pro Tag. Wer mit dem Zug anreist, kann an den Bahnhöfen Soltau oder Wolterdingen aussteigen. Zu Fuß braucht es von Wolterdingen etwa 20 Minuten in den Park. Von Soltau aus fährt ein Bus. Der Park hat in den Sommermonaten zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet, zum Saisonstart von 10 bis 18 Uhr. Hier geht es weitere Park-Infos.

Serengeti-Park in Hodenhagen – Löwen, Tigern und Kängurus ganz nah sein

Der Serengeti-Park in Hodenhagen hat bis Sonntag, 5. November, geöffnet. Mit nach eigenen Angaben 1500 freilaufenden Wildtieren auf 220 Hektar ist das Areal in der Lüneburger Heide Europas größter Safaripark. Außerdem gibt es mehr als 40 Fahrgeschäfte und Shows. Neu eröffnet wird in dieser Saison die Achterbahn Gozimba, in der jeder Fahrgast selbst entscheidet, wie oft und schnell er sich um 360 Grad dreht. Außerdem neu: Die Tongasoa Lodges, die das Übernachtungsangebot des Parks um 100 auf 1600 Betten ausweiten. Außerdem wird es ab dieser Saison auf der Serengeti-Safari, die die Besucher in Fahrzeugen auf zehn Kilometern zu Tieren wie Löwen, Tigern und Nashörnern bringt, auch nach Australien gehen. Neben Kängurus erleben die Besucher nun also auch Schweinshirsche und Emus.

Eine Drohnen-Aufnahme zeigt den Serengeti-Park Hodenhagen aus der Luft. Foto: Mohssen Assanimoghaddam / dpa

Drei Shows plus die Fütterung der Menschenaffen finden im Tagesverlauf im Park statt. Außerdem kann es auf der Splash-Safari, einer Tour auf Speedbooten über den Tansania-See, und der Black Mamba, einer Tour in den Jetboats, nass werden. In rasanten Quads geht es über einen Parcours, entspannter findet die Aqua-Safari statt. Und dann gibt es noch Europas größten Safari-Jeep-Parcours, das Riesenpendel Kumba-Twister und das 40 Meter hohe Puto-Moto-Riesenrad, zudem den 17 Meter hohen Victoria-Freefall-Tower.

Tageskarten kosten für Besucher 45,50 Euro, Kinder zwischen 3 und 12 Jahren bezahlen 35,50 Euro. Der Serengeti-Park liegt Am Safaripark 1 in 29693 Hodenhagen. Wer mit der Bahn anreisen möchte, steigt am Bahnhof Hodenhagen aus, die Entfernung zum Park beträgt etwa drei Kilometer. In den Sommerferien in Niedersachsen hat Park von 9.30 bis 18.30 Uhr geöffnet, zum Saisonstart von 10 bis 18 Uhr. Hier gibt es weitere Park-Infos.

Rasti-Land in Salzhemmendorf – Neue Attraktion zum 50. Geburtstag

Das Rasti-Land in Salzhemmendorf ist bis Dienstag, 31. Oktober, geöffnet. In diesem Jahr wird die Anlage am Rande des Weserberglandes westlich von Hildesheim 50 Jahre alt. Auch aus dem Grund gibt es eine neue Attraktion: Die Achterbahn Verrücktwärts. Wie der Park schreibt, wird der Zug, in dem 14 Personen sitzen könnten, zunächst rückwärts einen Berg hochgezogen, dann fährt er die Strecke vorwärts zurück und den gegenüberliegenden Berg hinauf. Von dort geht es wieder rückwärts zurück. Die Bahn ist etwa 170 Meter lang. Die Eröffnung soll im Laufe der Saison 2023 sein.

Die Attraktion Strohnado gibt es seit 2022 im Rasti-Land in Salzhemmendorf. Foto: Rasti-Land / Unbekannt

Seit dem vergangenen Jahr gehört das Fahrgeschäft Strohnado zum Park. Die gelben Gondeln drehen sich rundherum und kopfüber. Der Freizeitpark Rasti-Land wurde am 22. Juli 1973 unter anderem mit einer Minigolf-Anlage, Gokarts und einer Spielburg mit Riesenrutsche eröffnet. Die Westerneisenbahn gehört noch heute zum Angebot, genauso wie die Märchenfahrt.

Tageskarten kosten für Besucher ab 12 Jahre 35 Euro. Besucher zwischen 3 und 11 Jahren bezahlen 29,50 Euro. Das Rasti-Land liegt in der Quanthofer Straße 9, 31020 Salzhemmendorf. Die Parkplätze sind kostenfrei. Wer mit der Bahn anreisen möchte, steigt am Bahnhof Osterwald aus und geht 20 Minuten zu Fuß zum Park. In den Sommermonaten hat der Park von 10 bis 18 Uhr geöffnet, zum Saisonstart von 10.30 bis 17 Uhr. Hier gibt es weitere Park-Infos.

Autostadt in Wolfsburg – mit dem „Frühlingserwachen“ in die Osterferien

Die Autostadt in Wolfsburg hat ganzjährig geöffnet. In dem Freizeitpark, den der Volkswagen-Konzern realisiert hat, finden zum Beispiel Dauer- und Wechselausstellungen zu Autothemen statt. Noch bis zum 4. Juni befasst sich die Schau „Future of Motion“ im Konzernforum mit der Mobilität der Zukunft. Zwischen Samstag, 25. März, und Montag, 10. April, findet das „Frühlingserwachen“ statt. Zu den Programmpunkten gehören ein begehbares Blumenfeld auf der Piazza, überlebensgroße Kaninchen und magische Momente mit Ingo Oschmann, außerdem Riesenrutschen.

Die Autostadt in Wolfsburg im Überblick. Foto: Nils Hendrik Müller / Autostadt

Was die Autostadt ansonsten zu bieten hat sind Fahrerlebnisse auf dem Geländeparcours im Park und E-Probefahrten. In der Kletterinstallation mit Aussicht können Kinder ab fünf Jahren herumtollen. Das Automuseum Zeithaus nimmt die Besucher mit Modellen aus den vergangenen Jahrzehnten mit auf eine Reise durch die Automobilgeschichte. Im nach eigenen Angaben weltweit größten Auslieferungszentrum für Neuwagen können Autofahrer ihr Fahrzeug in Empfang nehmen.

Tageskarten kosten 18 Euro, ermäßigt 14 Euro, Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren bezahlen 6 Euro. Die Autostadt GmbH befindet sich an der Stadtbrücke, 38440 Wolfsburg. Parkplätze kosten zwischen 50 Cent und 2 Euro pro Stunde. Vom Wolfsburger Hauptbahnhof ist es zu Fuß etwa einer Viertelstunde bis zum Park. Der Park ist zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Hier gibt es weitere Park-Infos.

Vogelpark Walsrode – Zwischen Rhododendronarten und Greifvögeln

Der Vogelpark Walsrode hat bis Sonntag, 5. November, geöffnet. Neu dabei sind in dieser Saison zwei Kolibri-Arten, später in der Saison soll auch eine weitere Greifvogelart zu sehen sein. Richtung Sommer wird die neue begehbare Voliere fertiggestellt. Mehr als 4000 Vögel aus 650 Arten finden sich in einer 24 Hektar großen Garten- und Kulturlandschaft in der Heide wieder. Außerdem gibt es Millionen Frühblüher und Dutzende Rhododendronarten und Rosenarten. In der 3000 Quadratmeter großen Freiflughalle kommen die Besucher mit tropischen Wasservögeln in Kontakt, die australische Vogelerlebniswelt „Toowoomba“ beheimatet Loris, in der Regenwaldhalle gibt es südostasiatisches Flair mit Originalbauwerken aus den Bergen Sulawesis und einer balinesischen Tempelmauer aus Lavagestein.

Michael Lenzgen, Tierpfleger im Weltvogelpark Walsrode, begutachtet Kiera, den Hellroter Ara. Foto: Philipp Schulze / dpa

Neben der internationalen Tier- und Pflanzenwelt gehören zum Park Spielplätze mit Riesenrutschen, Klettergerüsten und Seilbahnen. Im Baumhausdorf besteht ebenso die Möglichkeit, zu rutschen, wippen und über eine Hängebrücke gehen. Mehrere Fütterungen von Greifvögeln, Tukane, Pinguinen oder Vogelbabys finden ebenso pro Tag statt. Besonders freut sich der Park auch über Störche, die nach ihrem Ausflug über den Winter in den Süden wieder zurückkehren.

Tageskarten kosten 27,90 Euro, Kinder zwischen 3 und 12 Jahren bezahlen 22,90 Euro. Die Adresse lautet Am Vogelpark, 29699 Walsrode. Die Parkplätze sind kostenlos. Vom Bahnhof Walsrode bis zum Park sind es etwa drei Kilometer zu Fuß. Der Park öffnet täglich um 10 Uhr und schließt je nach Jahreszeit zwischen 17 und 19 Uhr. Hier gibt es weitere Park-Infos.

Erse-Park Uetze – Pure Nostalgie auf 10 Hektar

Der Erse-Park Uetze hat bis Dienstag, 31. Oktober, geöffnet. Auf 10 Hektar gibt es nur wenige Kilometer von Meinersen im Kreis Gifhorn 40 Attraktionen für die ganze Familie. Im Märchenwald tauchen die Besucher ein in die Erzählungen der Gebrüder Grimm, in den Wackelautos erleben sie eine Reise in die Steinzeit, und per Boot geht es auf Reise durch die Urzeit. Außerdem führt die Berg- und Talbahn mal vor und mal zurück. Vom acht Meter hohen Hubseilturm Tower können die Mitfahrer einen gute Aussicht genießen. Und im Nautic Jet oder im Lost World Rafting kommen Wasserratten auf ihre Kosten.

Mehrere Achterbahnen hält der Erse-Park Uetze bereit. Foto: Privat / Unbekannt

Tageskarten kosten 24,50 Euro, Kinder zwischen 3 und 11 Jahren bezahlen 22,50 Euro. Die Adresse lautet Abbeile 2, 31311 Uetze. Die Parkplätze sind kostenlos. Der Park öffnet in den Sommermonaten von 10 bis 18 Uhr, am Saisonstart von 10 bis 17 Uhr. Hier gibt es weitere Park-Infos.

Familienpark Sottrum – Fantasievolle Einfachheit ohne Achterbahnen

Der Familienpark Sottrum ist am Samstag, 25. März, in die neue Saison gestartet. In Streichelgehegen können Kinder Pferde, Esel, Ponys, Schafe und Ziegen ganz nah kommen. Außerdem gibt es Pythonschlangen und Lamas im Park. Neu ist in diesem Jahr eine Ausstellung über Wildbienen und ein Open-Air-Kunstmuseum mit ganz besonderen Kunstwerken. Seit April 2005 gibt es im Park Norddeutschlands größte Umweltausstellung, Thema ist Reichtum und Schönheit der Natur. Wer Spielen möchte, findet auch dafür Gelegenheit: Dreirad fahren, das Riesenrad drehen, auf der Schaukel hüpfen – all das ist möglich, ebenso wie Spiele mit Wasser.

Spielend Neues lernen ist eine weitere Option als Besucher. So gibt es Mathematik- und Physikstationen mit Experimenten und Versuchen im Park. Und dann gibt es noch Tiefgründiges zum Schmunzeln, wie etwa ein Schild mit Rohr, das unter die Erde führt. Frei nach dem Motto: Beobachte, was der Maulwurf sieht. Auf dem Philosophenweg lernt der Besucher Weisheiten über Liebe und Bedürfnislosigkeit.

Tageskarten kosten für Besucher zwischen 3 und 14 Jahren 13 Euro, für Besucher zwischen 15 und 80 Jahren 16 Euro. Senioren über 80 Jahren haben freien Eintritt. Der Familienpark Sottrum befindet sich in der Ziegeleistraße 28, 31188 Holle. Das ist nur wenige Kilometer westlich von Salzgitter. Der Park hat täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Hier gibt es weitere Park-Infos.

