Heide Park Resort 2023: Attraktionen, Anfahrt, Preise

Die Heide-Park-Saison ist im vollen Gange: Auf einer Fläche von 85 Hektar bietet der zweitgrößte Freizeitpark Deutschlands in Soltau rund 40 Attraktionen für Klein und Groß. Damit Ihr nächster Besuch – zum Beispiel an Himmelfahrt oder Pfingsten – zu einem rundum schönen Erlebnis wird, haben wir hier die wichtigsten Infos für Sie.

Colossos, Krake und Flug der Dämonen – diese Top-Attraktionen bietet der Heide-Park

Etwa 40 Attraktionen stehen im Park im Norden von Soltau in der Lüneburger Heide – vorab planen können Besucherinnen und Besucher ihren Ausflug mit dem digitalen Parkplan.

Zu den beliebtesten Fahrgeschäften gehören die „Big 7“ des Parks. Dazu zählt vorneweg Colossos, Europas höchste und schnellste Holzachterbahn. Mit ihr wollen die meisten Parkbesucher fahren.

Colossos: Onride

Wartezeiten in den Sommermonaten von bis zu 90 Minuten in der Spitze sind keine Seltenheit. Zwischen 2016 und 2019 war sie wegen Sanierungsarbeiten geschlossen.

Die Achterbahn Big Loop gibt es bereits seit 1983 und ist damit die älteste im Park. Einst war sie die größte Loopingbahn Europas.

Colossos im Heide-Park in Soltau ist die höchste und schnellste Holzachterbahn Europas. Foto: Heide-Park Resort / Unbekannt

Deutschlands erster Dive Coaster ist Krake. Die Fahrgäste stürzen aus 41 Metern Höhe fast senkrecht in den Schlund einer Krake und sorgen für heftige Wasserspritzer, die aber nur die umstehenden Zuschauer abbekommen. Beim 103 Meter hohen Scream geht es 71 Meter im freien Fall in die Tiefe – an wenigen Orten auf der Welt gibt es Freifalltürme mit längerem Nervenkitzel.

Der Wing Coaster Flug der Dämonen ist in Deutschland einmalig. Hier sitzen die Fahrgäste links und rechts der Schiene. Bei der Achterbahn Desert Race gibt es einen Katapultstart: Von 0 auf 100 in 2,4 Sekunden. Die Achterbahn Limit bleibt voraussichtlich bis Mai geschlossen, wird bis dahin dem Themenbereich Transsilvanien angegliedert, bekommt auch neue Schienen – und wird umbenannt in Toxic Garden.

Beim Dive-Coaster Krake geht es fast senkrecht aus 41 Metern hinab. Foto: Heide-Park Resort / Unbekannt

Peppa Pig Land – eine Traumwelt für Kinder im Heide-Park

Für den Nachwuchs bietet das Peppa Pig Land spannende Abenteuer. In Peppas Ballonfahrt können die Kleinen die Aussicht genießen, bei Schorchs Dino-Abenteuer geht es auf Entdeckungstour mit Peppas Bruder. Auf hohe See, aber ohne Gefahren, bringt die Besucher Peppas Bootsfahrt, und dann nimmt Opa Pig seine Gäste mit auf Zugfahrt.

Wumbo ist das Maskottchen des Heide-Parks in Soltau. Foto: Stefan Lienert / Unbekannt

Auf ultimative Geisterjagd begeben sich die Besucher des Ghostbusters-5D-Abenteuers. Jeder Mitfahrer bekommt eine Laserpistole und eine 3D-Brille – und dann beginnt der Spaß. Für eine gute Park-Übersicht sorgen der Monorail und die Panoramabahn. Ein bisschen mehr Nervenkitzel gibt es bei den Achterbahnen Indy-Blitz und Grottenblitz.

Auto, Bus oder Bahn: So klappt die Anfahrt in den Heide-Park

Die Adresse des Heide-Parks fürs Navi lautet Heidepark 1 in 29614 Soltau. Von Braunschweig aus braucht es bis zum Park über die Autobahn 2 (Abfahrt Autobahnkreuz Hannover-Ost) und die Autobahn 7 (Abfahrt Soltau-Ost) nur etwa 90 Minuten bis zum Park. 8000 Pkw-Parkplätze und 300 Bus- oder Wohnmobilplätze stehen vor Ort zur Verfügung. Für Pkw oder Motorräder kostet der Stellplatz 7 Euro, Wohnmobile oder Pkw mit Wohnwagen bezahlen 10 Euro. Wer im Heide-Park übernachten möchte, bezahlt keine Parkgebühren.

Wer mit der Regionalbahn anreist, steigt in Wolterdingen aus. Von dort sind es exakt zwei Kilometer bis zum Park. Zu Fuß braucht es etwa 20 Minuten. Eine andere Option ist es, am Soltauer Bahnhof auszusteigen. Von dort fährt die Buslinie 150 in zehn Minuten bis vor die Türen des Parks.

Übernachtung im Heide-Park: Abenteuerhotel und Holiday Camp

Das deutschlandweit einzigartige Heide-Park-Abenteuerhotel ist die Villa des verrückten Abenteurers Lord Explorus. 164 Themenzimmer für bis zu sechs Personen sorgen dafür, dass Gäste sich auch nachts in andere Welten träumen. Alle Zimmer sind mit Regendusche, Sat-TV sowie Telefonanschluss und kostenfreiem W-Lan ausgestattet.

Hotelgäste stärken sich im Restaurant La Tortuga beim umfangreichen Abenteuerbuffet. Am Abend locken ein abwechslungsreiches Programm mit Schatzsuche und ein Indoor-Spielplatz mit Laser-Unterwasserwelt für kleine Abenteurer. In Sultans Spaßbad mit Wasserspielen und Wasserrutsche stürzen sich Groß und Klein in die Fluten und besuchen anschließend den Ruhe-Bereich mit Sauna.

Im Abenteuerhotel gibt es mehrere Themenzimmer für Übernachtungsgäste. Foto: Stefan Lienert / Unbekannt

Die 81 bunten Holzhütten des Holiday-Camps sind zur Saison 2023 allesamt renoviert worden, es gibt ganz neue Betten. Für zwei bis zwölf Personen ist in den Holzhütten Platz, die mit Einzel- und Etagenbetten, Sitzecke und Kleiderschrank ausgestattet sind. Einige Holzhütten verfügen über ein eigenes Bad.

Retro-Fans übernachten im weltweit ersten von VW lizenzierten Bulli Camp mit sieben umgebauten originalen T2-Kleinbussen. Wer sparen möchte, bringt sich Bettzeug mit. Es gibt aber auch Ausleih-Möglichkeiten vor Ort.

Auf dem Gelände des Holiday-Camps in Soltau stehen mehrere VW-Bullis, die Schlafplätze bieten. Foto: Stefan Lienert / Unbekannt

Der Clou für alle Übernachtungsgäste: Sie kommen bereits ab 9.30 Uhr in den Park und können vor den Tagesbesuchern die Attraktionen genießen.

Tickets und Preise: Wie viel kostet der Heide-Park?

Die günstigsten Tickets gibt es für Geburtstagskinder und Rollstuhlfahrer – sie bezahlen nämlich nichts. Besucher mit Handicap und ihre Begleitung bezahlen 37 Euro. Für die übrigen Besucher schwanken die Preise online zwischen 37 Euro an Tagen in der Nebensaison, über 39 Euro bis zu 44 Euro an Tagen in der Hauptsaison.

Wichtig: Diese Preise gelten nur für Online-Buchungen. Sie sind aber viel günstiger als Ticketkäufe an den Kassenschaltern. Wer nämlich dort eine Karte erwirbt, bezahlt 64 Euro. Gruppentickets, auch für Schulklassen, gibt es ab 30 Euro.

Der Heide-Park in Soltau ist mit 85 Hektar der zweitgrößte Freizeitpark in Deutschland Foto: Heide-Park / Unbekannt

Der Express Butler sorgt bei ausgewählten Attraktionen für einen schnelleren Eintritt. Ihn gibt es online zwischen 15 und 69 Euro. Einen digitalen Fotopass mit allen Onride-Fotos am Buchungstag gibt es für 24 Euro online.

Öffnungszeiten: Dann hat der Heide Park geöffnet

In der Nebensaison hat der Freizeitpark von 10 bis 18 Uhr geöffnet, in den Sommerferien und an Ostern von 10 bis 19 Uhr. Zum Oktoberfest Ende September und zu Halloween im Oktober sind Öffnungszeiten von 12 bis 22 Uhr. Die Attraktionen schließen in der Regel eine Stunde früher.

Halloween, Carnival, Oktoberfest – die Events im Heide-Park 2023

In der Heide-Park-Saison 2023 gibt es mehrere Events, das Freizeitpark-Erlebnis ergänzen sollen. Vom 13. bis 21. Mai findet der zweite Carnival statt. Kinder, die verkleidet in den Park kommen, erhalten einen Rabatt. Es gibt ein buntes Programm mit Spielen, Kinderschminken, einer Bastelecke und vielem Mehr. Bei der Premiere im vergangenen Jahr gab es Akrobatik- und Tanzgruppen, Luftballon- und Seifenblasenkünstler, Walking-Acts und Sambatänzer, die den Aufenthalt besonders machten.

Im September und Oktober gibt es gleich mehrere Highlights. Am 2. und 3. September findet das Pride-Festival mit vielen Gästen aus der LGBTQ-Community statt. Am 22. bis 24. September und 29. September bis 1. Oktober erleben die Zuschauer bei zünftigem Essen und besonderem Entertainment das dritte Oktoberfest. Zusätzlich findet vom 13. bis 31. Oktober das eigenen Angaben nach größte Halloween-Spektakel des Nordens statt.

Mehr Premium-Inhalte unserer Zeitung für die Region Braunschweig-Wolfsburg:

Täglich wissen, was in der Region Braunschweig-Wolfsburg und der Welt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Desk-Newsletter anmelden!Hier kostenlos für den täglichen Desk-Newsletter anmelden!

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de