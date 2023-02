Tod von Anastasia (15) aus Salzgitter: Urteil fällt wohl heute

Das Bild von Juni vorigen Jahres zeigt Blumen und Kerzen, die in der Nähe des Tatorts stehen, an dem die 15-jährige Anastasia getötet wurde.

Anastasias gewaltsamer Tod im Juni dieses Jahres erschütterte viele Menschen – nicht nur in unserer Region, sondern bundesweit: Im Juni 2022 war die 15-Jährige tot auf einer Grünfläche in Salzgitter entdeckt worden, mutmaßlich ermordet von zwei Mitschülern. Am Dienstag wird wahrscheinlich bekannt gegeben, ob einer der beiden Jugendlichen in Haft kommt. Er war zur Tatzeit erst 14 Jahre alt.

Das Urteil der Jugendstrafkammer des Braunschweiger Landgerichts wird mit Spannung erwartet. Besonders die Familie des Opfers hofft darauf, dass die furchtbare Tat gesühnt wird. „Ob es am Ende acht oder neun Jahre Haft werden, ist gar nicht so entscheidend“, sagt Rechtsanwalt Steffen Hörning als Vertreter der Nebenklage. „Wichtig für die Familie ist es, dass das Gericht überhaupt zu einer Verurteilung kommt.“ In dem Fall könnte dem mutmaßlichen Mörder eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren drohen. Der Verteidiger des Angeklagten, Thilo Schäck, hatte seinerzeit jedoch angekündigt, einen Freispruch fordern zu wollen. „Ich gehe davon aus, dass mein Mandant das Mädchen nicht getötet hat.“

Lesen Sie mehr zum Thema:

Der jüngere mutmaßliche Täter kann strafrechtlich nicht belangt werden

Einzelheiten aus dem Prozess dürfen nicht kommuniziert werden, um die Rechte des angeklagten Jugendlichen zu wahren. Mehr als den Urteilsspruch und das Strafmaß wird die Öffentlichkeit daher auch kaum erfahren. Der mutmaßliche Mittäter war zur Tatzeit erst 13 Jahre alt und kann daher nicht zur Verantwortung gezogen werden. In Deutschland gilt: Strafmündig ist erst, wer das 14. Lebensjahr vollendet hat.

Die beiden Jungen sollen die 15-Jährige am 19. Juni auf ein verwildertes Grundstück in Salzgitter-Lebenstedt gelockt und sie dort ermordet haben, erklärte die Staatsanwaltschaft nach der Anklageerhebung im November. Der jüngere der beiden soll sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft aus dem Vorjahr von hinten an das Mädchen herangeschlichen und sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Nach Anastasias Tod hätten die Jungen ihren Leichnam in einem Gebüsch versteckt. Dort wurde er zwei Tage später gefunden. Bereits Wochen zuvor hätten die beiden den Tod des Mädchens geplant. Warum? Das ist eine Frage, die über allem schwebt. Anastasia habe den 14-Jährigen als einen Freund gesehen, hieß es seinerzeit von den Strafverteidigern.

Rechtsanwalt: Der Vater von Anastasia verfolge „wie im Tunnel“, was im Saal passiert

Für die Familie sei es „ein unerträglicher Zustand“, dass einer der beiden nicht für seine Tat belangt werden kann, sagt Hörning. Dem Rechtsanwalt zufolge verfolgt der Vater „wie im Tunnel“, was im Gerichtssaal passiert. Er werde wohl auch morgen anwesend sein, um das Urteil zu hören.

In der vorigen Woche hatten Medien berichtet, das Anastasias Vater bewaffnet zum Prozess-Auftakt erschienen sei. Demnach hatte der 43-Jährige ein illegales Springmesser dabei. Justizwachtmeister hätten das Messer bei einem Check nach einer Pause entdeckt und dann Alarm geschlagen. Laut Hörning sei man hier aber weit von Selbstjustiz entfernt: Anastasias Vater trage das Messer zum Pilzesammeln bei sich. Ihm sei nicht klar gewesen, dass er es nicht im Gerichtsgebäude bei sich tragen durfte.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de