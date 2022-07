Kostenloses Kreuzworträtsel | Braunschweiger Zeitung

Im Dezember 1913 erstmals in der „New York World“ erschienen, in unserer Printzeitung und dem E-Paper ein gern genutzter Service – und nun auch online auf unserer Spiele-Seite verfügbar: das Kreuzworträtsel. Unsere Zeitung bietet neben Wordle, Sudoku und Schiffe versenken ebenso den wohl beliebtesten Rätselklassiker der Deutschen an – jeden Tag neu und kostenfrei, auch als Version mit Zahlen. Für Abonnentinnen und Abonnenten steht zudem unser gesamtes Kreuzworträtsel-Archiv offen.

Sie können somit täglich mindestens ein Rätsel lösen, um ihr Gehirn zu trainieren und ihr Allgemeinwissen aufzupeppen. Der Vorteil der Online-Version: Sie können Fehler ganz leicht korrigieren. Und: Unser Kreuzworträtsel speichert Zwischenstände – auch nach kurzen Bildschirmpausen.

Vier Tipps: Wie löse ich Kreuzworträtsel?

Worauf kommt es beim Kreuzworträtseln an? Wir haben einige Tricks und Tipps aufgelistet:

Gehen Sie mit System an das Kreuzworträtsel: Von oben nach unten, von links nach rechts – oder umgekehrt. So verpassen Sie keine Kästchen, die Sie eigentlich ausfüllen könnten.

Schauen Sie gezielt auf die gesuchten Begriffe: Ist Singular oder Plural gefordert? So können Sie häufige Endungen im Kopf durchgehen – und erhalten dadurch eventuell einen Hinweis für umliegende Kästchen.

Behalten Sie das Lösungswort im Hinterkopf: Kommen Sie bereits nach wenigen Buchstaben auf die Lösung, gewinnen Sie im Hauptgitter einige Extra-Buchstaben.

Sie kommen nach den für Sie einfachen Lösungen weiter? Legen Sie eine Denk- beziehungsweise Bildschirmpause ein, und beschäftigen Sie sich eine Zeit lang anderweitig. Das gibt oft neue Impulse.

Wenn Sie beim Kreuzworträtsel unserer Zeitung trotz aller Versuche nicht vorankommen, ist das übrigens kein Problem: Sie können sich Fehler anzeigen lassen – und diese herauslöschen. Zudem können Sie sich auf die Sprünge helfen lassen und einen zufälligen Buchstaben wie auch ein zufälliges Wort einfügen.

Gesuchte Begriffe mit Bezug zu Braunschweig, Wolfsburg oder Salzgitter – Lösungen

Auch Orte und Besonderheiten aus der Region um Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter tauchen regelmäßig als gefragte Begriffe in deutschen Kreuzworträtseln auf. Wir haben für Sie – besonders für Nicht-Ortsansässige – häufig gesuchte Begriffe und deren Lösungen zusammengefasst, damit Ihre Kästchen gerade bei diesen Wörtern nie mehr leerbleiben.

Lösung für „Höhenzug bei Braunschweig“

Mit 3 Buchstaben: Elm

Lösungen für „Fluss durch Braunschweig“

Mit 4 Buchstaben: Oker

Mit 4 Buchstaben: Wabe

Mit 8 Buchstaben: Schunter

Mit 11 Buchstaben: Mittelriede

Lösung für „Braunschweiger Dynastie“

Mit 6 Buchstaben: Welfen

Lösung für „Deutscher Fußballmeister 1967“

Mit 12 Buchstaben: Braunschweig

Mit 21 Buchstaben: EintrachtBraunschweig

Lösung für „Braunschweiger Biersorte“

Mit 5 Buchstaben: Mumme

Lösung für „Fluss durch Wolfsburg“

Mit 5 Buchstaben: Aller

Lösung für „Kfz-Kennzeichen Wolfsburg“

Mit 3 Buchstaben: WOB

Lösung für „Beiname des Wolfsburger Eishockeyvereins“

Mit 9 Buchstaben: Grizzlies

Lösung für „Kfz-Kennzeichen Salzgitter“

Mit 2 Buchstaben: SZ

