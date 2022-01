Brand in Schweinemastanlage im Landkreis Harz

Ballenstedt. Aus noch ungeklärter Ursache fing die Anlage in Ballenstedt am Freitagmorgen Feuer. In dem Gebäude befanden sich etwa 500 Schweine.

In dem Ort im Landkreis Harz ist am Freitag aus noch ungeklärter Ursache eine Schweinemastanlage in Brand geraten.

Brand in Schweinemastanlage in Ballenstedt

In dem Ort im Landkreis Harz ist am Freitag aus noch ungeklärter Ursache eine Schweinemastanlage in Brand geraten.

Brand in Schweinemastanlage in Ballenstedt

In dem Ort im Landkreis Harz ist am Freitag aus noch ungeklärter Ursache eine Schweinemastanlage in Brand geraten.

Brand in Schweinemastanlage in Ballenstedt

In dem Ort im Landkreis Harz ist am Freitag aus noch ungeklärter Ursache eine Schweinemastanlage in Brand geraten.

Brand in Schweinemastanlage in Ballenstedt

In dem Ort im Landkreis Harz ist am Freitag aus noch ungeklärter Ursache eine Schweinemastanlage in Brand geraten.

Brand in Schweinemastanlage in Ballenstedt

In dem Ort im Landkreis Harz ist am Freitag aus noch ungeklärter Ursache eine Schweinemastanlage in Brand geraten.

Brand in Schweinemastanlage in Ballenstedt

In dem Ort im Landkreis Harz ist am Freitag aus noch ungeklärter Ursache eine Schweinemastanlage in Brand geraten.

Brand in Schweinemastanlage in Ballenstedt

In dem Ort im Landkreis Harz ist am Freitag aus noch ungeklärter Ursache eine Schweinemastanlage in Brand geraten.

Brand in Schweinemastanlage in Ballenstedt

In Ballenstedt (Landkreis Harz) ist eine Schweinemastanlage in Brand geraten. In dem betroffenen Gebäude befanden sich am Freitagmorgen rund 500 Schweine, wie ein Polizeisprecher in Halberstadt mitteilte. Die Löscharbeiten liefen am Morgen und Vormittag. Die Brandursache war zunächst unklar.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In einem angrenzenden Gebäude waren laut dem Sprecher 1000 Tiere, die in Sicherheit gebracht werden sollten. Eine Verbindungsstraße zwischen Ballenstedt und Badeborn wurde gesperrt. Wegen der Rauchentwicklung waren Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de