Anonymer Spender gibt 10.000 Euro für „Das Goldene Herz“ ab

Birgit Heckel ahnte direkt, dass es sich bei dem großen Umschlag aus Pappe um besondere Post handeln musste. „Ich konnte erkennen, dass es irgendetwas Gebasteltes ist“, sagt die Chefsekretärin der Braunschweiger Zeitung. In großen, roten Buchstaben stand auf dem Umschlag: Herrn Chefredakteur Armin Maus persönlich. Der Umschlag war am Montagmorgen kurz nach 10 Uhr am Empfang des BZV Medienhauses abgegeben worden.

Als Armin Maus den Brief kurze Zeit später gemeinsam mit Chefsekretärin Birgit Heckel öffnete, war die Überraschung groß: 10.000 Euro in 500-Euro-Scheinen lagen darin. Dazu ein selbst gebasteltes Plakat mit der Aufschrift: 10.000 Euro vom anonymen Spender für die Aktion „Das Goldene Herz“. Und auch ein Brief mit einigen erklärenden Sätzen zu den Beweggründen des Spenders lag dabei: Er sei schwer krank und habe bereits vor längerer Zeit beschlossen, sein Vermögen für wohltätige Zwecke zu spenden.

„Was für eine großartige, großzügige Geste eines Menschen, dem es gesundheitlich nicht gut geht und der trotzdem an andere denkt und ihnen Gutes tut“, sagt Chefredakteur Armin Maus. „Die Initiativen, die wir in diesem Jahr im Goldenen Herz unterstützen, können mit dieser hohen Summe Großes bewegen.“ Die jährliche Spendenaktion wird von unserer Zeitung gemeinsam mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Braunschweig organisiert. Henning Eschemann, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Braunschweig, sagt: „Ich bin ganz geplättet und angenehm überrascht. Solch eine tolle Nachricht für unsere Spendenaktion und das so kurz vor Weihnachten.“

In der Redaktion der Wolfsburger Nachrichten waren bereits mehrfach größere Barspenden anonym abgegeben worden, unter anderem im November für die Tierhilfe Wolfsburg. Auf diese Spende bezieht sich der anonyme Spender in seinem Schreiben an die Redaktion ganz direkt, bezeichnet sie als „meine letzte Spende im November“ und legt auch eine Kopie der Berichterstattung bei. Die gebastelten Plakate, die den Spenden beilagen, ähneln sich in allen Details. Die Redakteurinnen, die die Spenden damals entgegengenommen und zuverlässig an die Spendenempfänger weitergeleitet haben, bezeichnet der Spender in dem Brief als „Glücksboten“.

Die Redaktion respektiert den Wunsch des Spenders, anonym zu bleiben. „Es wäre schön, wenn wir ihm persönlich danken könnten und wir tun es jetzt auf diesem Wege“, sagt Chefredakteur Armin Maus.

Die 10.000 Euro des Spenders werden auf das Spendenkonto des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Braunschweig für die Aktion „Das Goldene Herz“ eingezahlt. In diesem Jahr unterstützt die Aktion 15 Projekte in der Region, die sich um Demenzpatienten und ihre Angehörigen kümmern.