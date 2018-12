Streiff-Gruppe unterstützt „Das Goldene Herz“

Mit einer Adventskalender-Lotterie unterstützt die Streiff-Gruppe auch in diesem Jahr unsere Weihnachtsspendenaktion „Das Goldene Herz“. Die Mitarbeiter konnten Lose erwerben und haben damit bis zum 24. Dezember jeden Tag die Chance, aus dem Lostopf für einen der Gewinne gezogen zu werden. „Die Lotterie kam schon im vergangenen Jahr sehr gut an. Sie steigert bei jedem die Vorfreude auf Weihnachten, und wir können mit dem Erlös aus dem Losverkauf wichtige Hilfsprojekte in der Region unterstützen“, sagt Mitorganisator Stefan Perrey vom Kreis der Nachwuchsführungskräfte der Streiff-Gruppe. Die Spendenaktion „Das Goldene Herz“ unserer Zeitung unterstützt in diesem Jahr 15 Projekte in der Region, die Demenzpatienten und ihren Angehörigen zur Seite stehen.

