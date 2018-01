„Sicherheitslücke in Chips trifft fast alle Computer“

Der Wunsch nach immer höherer Geschwindigkeit hat Sicherheitslücken in Computer-Chips geöffnet – wie etwa bei Intel. Folge: Die Rechner könnten von feindlichen Programmen ausspioniert werden. Betroffen ist nach Einschätzung von Ulrich Klages, Informatik-Professor an der Ostfalia-Hochschule in...