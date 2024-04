Berlin. Die Kriminalität unter Zuwanderern und jungen Menschen explodiert. Dafür gibt es viele Gründe – ein Problem nicht nur für die Polizei.

Viele Jahre gab es nur einen Weg: nach unten. Die Fallzahlen in der Polizeistatistik sanken. Weniger Gewalt, weniger schwere Raubdelikte, weniger Diebstahl. Doch dieser Trend ist durchbrochen. Die Polizei registriert wieder mehr Straftaten in Deutschland, im zweiten Jahr in Folge. Vor allem die erfasste Gewaltkriminalität nimmt zu – gerade unter Jugendlichen und unter jungen Menschen mit Migrationsgeschichte.

Bundesweit bearbeitete die Polizei 2023 insgesamt 5,94 Millionen Delikte – ein Anstieg um 5,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2022 galten allerdings noch die Corona-Beschränkungen, die sich deutlich auf die Kriminalstatistiken auswirkten. Auch im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit steigt die registrierte Kriminalität (um 9,3 Prozent zu 2019). Die Fälle von Gewalt sind laut Bundeskriminalamt (BKA) im Vergleich zu 2019 um 18,3 Prozent angewachsen. Die aktuellsten Zahlen liegen unserer Redaktion in Auszügen bereits vor.

Am Dienstag wollen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der BKA-Präsident Holger Münch die Bundesstatistik in Berlin offiziell vorstellen. Das wird brisant, für die Polizei, vor allem aber für Faeser. In ihrer Amtszeit sind die Fallzahlen in die Höhe geschnellt. Schon im Vorfeld wirft CDU-Innenexperte Alexander Throm der Ampel-Regierung „Blockade bei der Sicherheitspolitik“ vor, sieht Versäumnisse im Kampf gegen Kriminelle bei der Bundesregierung – vor allem der FDP, die Koalitionsvorhaben mit „Totalverweigerung wegen vermeintlichem Datenschutz“ bremse.

Straftaten von Ausländern: Auch unerlaubte Einreise zählt dazu

Zugleich sind wachsende Fallzahlen bei nicht-deutschen Tatverdächtigen politisch heikel, da sie schnell für rechtsextreme Rhetorik missbraucht werden können. Migrationspolitik entscheidet sich immer wieder auch entlang der Debatten über straffällig gewordene Geflüchtete. Im Hintergrund munitioniert sich bereits jede Seite für die Diskussion. Und genau deshalb lohnt ein Blick auf die Hintergründe der nun bekannt gewordenen Polizeistatistik.

Unter Druck aufgrund der wachsenden Gewaltstatistiken: Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin für Inneres und Heimat. © DPA Images | Jonathan Penschek

Die Beamtinnen und Beamten melden einen starken Anstieg der nicht-deutschen Tatverdächtigen um 17,8 Prozent. Allerdings zählen dazu auch Delikte, die überhaupt nur Ausländer und Geflüchtete begehen können – zum Beispiel die „unerlaubte Einreise“ nach Deutschland. Rechnet man diese Straftaten raus, so ist der Anstieg dennoch hoch: 13,5 Prozent im Vergleich zu 2022. Doch woran liegt das?

Vor allem wachsen die Fallzahlen, weil in den vergangenen Jahren sehr viele Menschen hierher geflohen sind: allein mehr als eine Million aus der . Wer die steigende Zahl der Tatverdächtigen ins Verhältnis zur wachsenden Zahl der Ausländer im Land setzt, sieht laut Polizei in dieser Gruppe einen geringeren Anstieg der registrierten Straftaten als bei deutschen Tatverdächtigen.

Mehr Gewalt bei Kindern und Jugendlichen besorgt das BKA

Und doch besorgt die Kriminalbeamten im BKA die wachsende Gewalt – vor allem unter Kindern und Jugendlichen. Mehr als 104.000 tatverdächtige Kinder ermittelte die Polizei 2023, ein Anstieg um 43 Prozent im Vergleich zu 2019. Bei den Jugendlichen stieg die erfasste Kriminalität immerhin um 17 Prozent. In diesen Statistiken sind nicht-deutsche Tatverdächtige besonders stark vertreten.

Die Kriminologen beim BKA sehen für den Anstieg mehrere Ursachen. Erstens, nach der Corona-Pandemie und dem Wegfall der Kontaktbeschränkungen ist die Mobilität in Deutschland hoch. Vor allem dort, wo sich Menschen begegnen, kommt es zu Straftaten – auch zu Gewalt: auf Plätzen, an Bahnhöfen, in Kaufhäusern, in Kneipen und auf dem Schulhof. Studien haben belegt, dass gerade Kinder und Jugendliche psychisch besonders unter den Corona-Lockdowns gelitten haben. Das rechtfertigt keine Straftaten, kann aber Motive erklären.

Zweitens hat sich die wirtschaftliche Situation für viele Menschen in den vergangenen Jahren verschärft, die Inflation ist infolge des Ukraine-Kriegs gestiegen. Die Forschung hat belegt, dass sich prekäre Lebenslagen auf kriminelles Verhalten auswirken. Gerade in ökonomisch schwachen Regionen fallen mehr Tatverdächtige in den Statistiken auf.

Drittens bedarf es eines genaueren Blicks auf die nicht-deutschen Tatverdächtigen. Viele Geflüchtete leben in Sammelunterkünften, wenn sie Deutschland erreichen. In der Polizeistatistik fällt auf, dass Streifen immer häufiger zu Asylheimen und Erstaufnahmeeinrichtungen ausrücken. Dort ist es eng, die Menschen sind belastet von der langen Flucht, haben in der Regel wenig Geld, sprechen die Sprache des Nachbarn nicht.

Gewalttaten von Geflüchteten treffen oft andere Geflüchtete

Körperverletzungen von Geflüchteten treffen oft andere Geflüchtete. Vor allem aber: Die Asylsuchenden sind in den Einrichtungen unter enger Kontrolle der Heimaufsicht. Und das kann dazu führen, dass die Polizei schneller gerufen wird als in einem Eigenheimviertel oder einem Mietshaus. Ohnehin gilt: Menschen aus Zuwandererfamilien werden schneller angezeigt als Deutsche, denen man ihre Familiengeschichte nicht ansieht.

In einem Hamburger Einkaufszentrum versprühten Jugendliche im Januar Reizgas und lösten einen Einsatz von Polizei und Rettungskräften aus. © picture alliance/dpa/TNN | Steven Hutchings

Hinzu kommt, dass unter den Geflüchteten mehr junge Männer sind. Diese Gruppe fällt schon immer in den Polizeistatistiken auf, auch bei deutschen Tatverdächtigen. Wer mit Anfang 20 kriminell ist, kann es mit Mitte 30, wenn es Familie und Beruf gibt, schon nicht mehr sein. Kriminalität wächst sich raus, auch dies belegen Studien. Unter den Flüchtlingen aus der Ukraine waren viele Kinder und Jugendliche. Erwachsene, wehrpflichtige Männer dürfen das Land seit Kriegsbeginn nicht verlassen. Das kann einen Einfluss auf die wachsende Jugendkriminalität bei nicht-deutschen Tätern haben.

Die gestiegene Kriminalität sorgt für Debatten in der Politik. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul sagt, die „Zündschnur ist kürzer geworden“, Konflikte würden schneller „mit Fäusten statt mit Worten gelöst“. Ministerin Faeser zählt zu den Ursachen der wachsenden Gewaltfälle unter Geflüchteten die „eigene Gewalterfahrung durch Terror und Flucht, aber auch Armutsrisiken“. CDU-Innenexperte Throm fordert „keine weiteren Kürzungen“ bei BKA und Bundespolizei.

Schule: Lehrkräfte bewerten Rangeleien oft bereits als Gewalt

Das Problem bei all diesen Debatten um die Polizeistatistik: Sie sagt am Ende nur begrenzt etwas darüber aus, wie spürbar Kriminalität tatsächlich wächst. Denn: Erstmal erfasst die Polizei vor allem die Fälle, die ihr angezeigt werden. Vieles aber zeigen Betroffene gar nicht an, etwa bei häuslicher Gewalt. Das sogenannte „Dunkelfeld“.

Möglich ist auch: Die Gewalt wird nicht mehr – sie wird nur mehr geächtet. Ein Beispiel: Was früher eine Rangelei auf dem Schulhof war, bewerten Lehrkräfte heute bereits als Gewalt. Und als Fall für die Polizei. Gewaltfreie Erziehung ist zum Kern im Umgang mit Kindern und Jugendlichen geworden. Führt das zu mehr Anzeigen gegen Täter, ist dieser Trend vor allem eines: positiv.