Berlin/Brüssel. Laut Berichten werden seit den Morgenstunden die Büroräume von AfD-Politiker Maximilian Krah in Brüssel durchsucht.

Razzia in den Büroräumen von AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah in Brüssel: Wie die „ZEIT“ und „tagesschau.de“ berichten, lässt die Bundesanwaltschaft die Räume des AfD-Europaabgeordneten seit den Morgenstunden durchsuchen. Die Maßnahme steht laut den Berichten in Zusammenhang mit den Spionagevorwürfen gegen den langjährigen Mitarbeiter Krahs, Jian G.

Der 43 Jahre alte gebürtige Chinese Jian G. war vor zwei Wochen festgenommen worden. Er steht im dringendem Verdacht, ein chinesischer Spion zu sein. Die Generalbundesanwaltschaft wirft ihm „Agententätigkeit für einen ausländischen Geheimdienst in einem besonders schweren Fall“ vor. Seine Wohnung in Dresden war bereits zuvor durchsucht worden.

Maximilian Krah wird in dem Spionageverfahren der Bundesanwaltschaft laut „ZEIT“ als Zeuge geführt, nicht aber als Beschuldigter. Er bestreitet, etwas mit der Spionageaffäre seines Mitarbeiters zu tun zu haben. Ziel der Durchsuchung ist es offenbar, weiteres Belastungsmaterial gegen G. zu entdecken. (les)

les