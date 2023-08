Bürgergeld: Spürbares Plus – Leistung steigt auf 563 Euro

Die Empfänger von Bürgergeld werden im kommenden Jahr deutlich höhere Zahlungen erhalten. Die Regelsätze steigen zum Jahreswechsel um zwölf Prozent, wie Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag in Berlin mitteilte. Unmittelbar betroffen sind mehrere Millionen Menschen: Im ersten Halbjahr erhielten durchschnittlich 3,9 Millionen erwerbsfähige Personen Bürgergeld, hinzu kamen noch einmal rund 1,6 Millionen nicht erwerbsfähige.

Das Bürgergeld hatte Anfang 2023 das bisherige Arbeitslosengeld II (auch bekannt als Hartz IV) abgelöst. Im Einzelnen steigen die Regelsätze jetzt wie folgt: Für Erwachsene klettert der Satz von derzeit 502 auf 563 Euro pro Monat. Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren erhalten statt 420 Euro künftig 471 Euro und Kinder von 6 bis 13 statt bisher 348 Euro fortan 390 Euro. Für Kinder bis einschließlich fünf Jahre gibt es statt 318 Euro in Zukunft 357 Euro.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Gerade in der Krise, in Krisenzeiten und Umbrüchen, muss man sich auf den Sozialstaat verlassen können“, sagte Heil am Dienstag. Er betonte, dass es sich bei der deutlichen Erhöhung nicht um einen politischen Schritt handele, sondern sie sich aus dem Bürgergeld-Gesetz ergebe. Dieses schreibt vor, dass die Bedarfe anders als in der Vergangenheit nicht rückwirkend, sondern vorausschauend an die allgemeine Teuerung angepasst werden. Auch die Lohnentwicklung spielt eine Rolle.

Die Preissteigerung in Deutschland ist nach wie vor hoch: Die Bundesregierung rechnet für 2023 mit einer Inflationsrate von sechs Prozent. Im vergangenen Jahr war die Rate infolge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf fast sieben Prozent geklettert. Haushalte mit geringen Einkommen sind besonders von der Teuerung betroffen, da sie fast ihr gesamtes Budget für Waren des täglichen Bedarfs wie Nahrungsmittel und Energie ausgeben.

Die zusätzlichen Kosten der Bürgergeld-Erhöhung für den Staat bezifferte Heil auf 4,3 Milliarden Euro. Bereits mit der Einführung des Bürgergelds Anfang 2023 waren die Regelsätze gestiegen – für alleinstehende Erwachsene beispielsweise um 53 Euro. Anders als bei der alten Grundsicherung soll beim Bürgergeld verstärkt die dauerhafte Integration der Bezieher in den Arbeitsmarkt im Zentrum stehen, unter anderem durch Qualifikation und Ausbildung.

Mit der Erhöhung des Bürgergeld-Regelsätze setzt die Ampelkoalition zum Beginn ihrer zweitägigen Klausurtagung auf Schloss Meseberg einen weiteren sozialpolitischen Akzent. Am Montag hatte bereits sie ihren langen Streit über die Einführung der Kindergrundsicherung beigelegt.

Beide Themen sind miteinander verknüpft: Im Zuge der Einführung der Kindergrundsicherung Anfang 2025 soll auch das Existenzminimum für Kinder und Jugendliche neu berechnet werden. Bei der Kabinettsklausur am Dienstag und Mittwoch in Meseberg wollen sich die Minister von SPD, Grünen und FDP vorrangig mit der Wirtschaftspolitik befassen

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de