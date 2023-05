Bremen vor der Wahl: Regierende SPD führt in Umfragen knapp vor CDU

In sind am Sonntag gut 460.000 Wahlberechtigte zur Bürgerschaftswahl aufgerufen. Aktuell regiert eine rot-grün-rote Koalition unter Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). In den jüngsten Umfragen führt die SPD knapp vor der CDU, die anderen Parteien liegen deutlich dahinter.

