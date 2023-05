Episode 15 Youtuber "mrbudini" will zu 7 vs. Wild

Zu Gast in der heutigen Folge ist Dennis Budin. Unter dem Namen "mrbudini" macht der Braunschweiger sich seit einiger Zeit als Youtuber einen Namen. Nun hat er sich für die neue Staffel "7 vs. Wild" beworben, jener Survival-Youtube-Serie mit Millionen von Aufrufen. In der Folge hat er mit Joschka darüber gesprochen, warum er Outdoor-Youtuber geworden ist, welchen ungewöhnlichen Gegenstand er in die Wildnis mitnehmen will und wie er sich vorbereiten will auf die Nadelwälder Nordamerikas.

Anmerkung: Der israelische Straßen-Drummer, den Budin beim Buskers gesehen hat heißt Orded Kafri