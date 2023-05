Die gute Fee bei der Arbeit: Aus dem Alltag einer Happiness-Managerin

Constanze Jäger ist die erste und bislang einzige Employee Happiness Managerin im Gesundheitswesen. Seit anderthalb Jahren sorgt sie am Städtischen Klinikum Braunschweig dafür, die Mitarbeitenden von lästigen und zeitraubenden privaten Verpflichtungen zu entlasten. Denn in Zeiten des Fachkräftemangels ist ein gutes Arbeitsklima ein wichtiger Faktor, um Personal zu gewinnen und zu halten. Was genau die Aufgabe der Glücksmanagerin ist, wie die 42-Jährige die Mitarbeitenden im Klinikum unterstützt und wie sie selbst glücklich und zufrieden durchs Leben geht, verrät sie in dieser Folge der „Glücksschmiede“.

Lesen Sie außerdem: