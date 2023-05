Klinikum Salzgitter hat neue Seelsorgerin

Salzgitter. Das Klinikum Salzgitter hat eine neue Seelsorgerin: Ellen Martens wurde mit einem Festgottesdienst in ihr Amt eingeführt.

Ellen Martens ist neue Krankenhausseelsorgerin in Salzgitter.

Mit einem Festgottesdienst ist die neue Seelsorgerin im Klinikum Salzgitter, Pfarrerin Ellen Martens, in ihr Amt eingeführt worden. Nach der Überreichung der Ernennungsurkunde des Landeskirchenamtes durch den stellvertretenden Propst Pfarrer Matthias Bischoff verlas Propst Uwe Teichmann das Bibelwort aus dem Epheserbrief, das über den Diensten der Kirche steht: „Und er selbst gab den Heiligen die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes“. Als ausgebildete Krankenschwester, deren Ehemann auch in der Krankenpflege tätig ist, sei Pfarrerin Ellen Martens vertraut mit den Wegen in einer Klinik.

Zusammenarbeit mit Notfallseelsorge vorgesehen

Ihr Dienst, der auch die Zusammenarbeit mit der Notfallseelsorge und die Arbeit mit Familien von Sternenkindern umfasst, ist eingegliedert in die Propstei, den Pfarrverband Lebenstedt und den Fachverband der Krankenhausseelsorger, heißt es in der Mitteilung. Somit mache er den Zugriff auf ein großes Netzwerk von Erfahrungen möglich. Die weitere Besetzung der Stelle sei auch durch die Mitfinanzierung durch das Helios-Klinikum gewährleistet worden.

In ihrer Predigt über die Heilung eines Gelähmten durch Jesus (Mk.2), in der Pfarrer Lennart Kruse (Krankenhausseelsorge Klinikum Helmstedt) den Part übernahm, die möglichen Gedanken des Gelähmten zu formulieren, stellte Pfarrerin Martens heraus, dass der Weg zur Heilung durch Jesus Christus durch die Liebe, Tatkraft und Fantasie von „guten Freunden“ begleitet werden kann: „Wie gut ist es, wenn Freunde uns zum Himmel bringen…“. So könne auch der seelsorgerliche Dienst im Krankenhaus verstanden werden.

Mehrere Grußworte

Im Anschluss an den Gottesdienst wurden Grußworte von Propst Teichmann, Dietmar Loitz (Ärztlicher Direktor des Klinikums Salzgitter), Elke Rathert (Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses Fachbereich Seelsorge, Beratung und Supervision der Landeskirche Braunschweig) und Landeskirchenrat Jörg Willenbokel (Leiter Referat 21 der Landeskirche Braunschweig: Spezialseelsorge und Beratung, Diakoninnen und Diakone) verlesen.

