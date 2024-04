0:30: Unfall bei Peine: Mit Fernglas glotzen, während Menschen sterben 3:25: Obdachloser in Peine über Stunden geschlagen und misshandelt 4:45: Pyro-Ärger und Verletzte beim Derby – kommt jetzt der Zuschauerausschluss? 7:30: Ältester Einwohner im Landkreis Helmstedt feiert 106. Geburtstag 10:40: Wolfsburger Schützenfest: Familientreffen mit Mega-Karussell Ihr habt was mitzuteilen? Schickt uns 'ne Mail an 5nach5@funkemedien.de oder schreibt per Whatsapp an 0173 510 6245. Wir freuen uns!

