Vor der Wahl in der Gemeinde Lengede

Wer zieht neu oder wieder ein? Am Sonntag geht es bei der Kommunalwahl in der Gemeinde Lengede auch darum, wer Gemeinde-Bürgermeister oder -Bürgermeisterin in Lengede wird oder bleibt.

Am Sonntag wird es auch in der Gemeinde Lengede ernst. Wahltag, die Kommunalwahl. Wir fragten die Gemeindeverwaltung und die Parteien der drei Bewerber um das Amt als Gemeinde-Bürgermeister oder -Bürgermeisterin, was an Service und Wahlpartys geboten wird.

Klar ist: Für alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen und Zusammenkünfte gelten die aktuellen Corona-Regeln, teilweise haben die Veranstalter diese selbst verschärft, damit eine Gefährdung durch Ansteckungen so gering wie möglich gehalten wird. Klar ist aber auch, dass diese Wahl, unter Corona-Bedingungen, anders ist als die in den Vorjahren ist.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

SPD im Landhaus

Für die SPD teilt Maren Wegener, Amtsinhaberin und Bewerberin, mit, dass sich diese/ihre Partei ab 18 Uhr im Saal des Landhauses (am Woltwiescher Weg) in Lengede trifft, um die Ergebnisse der Kommunalwahl gemeinsam zu verfolgen. Es gilt dort die 3G-Regel (getestet, genesen oder geimpft).

Grüne auf dem Hof von Lutz Güntzel

„Die offene Wahlparty der Grünen in Lengede ist ab etwa 17.30 Uhr bei uns auf dem Hof in der Konsumstraße 13 geplant“, teilt Bewerber Lutz Güntzel mit, der ebenfalls Gemeinde-Bürgermeister werden will.

Bratwurst usw. bei FW-PB

Der dritte im Bunde ist Karsten Knoke (Freie Wähler - Peiner Bürgergemeinschaft). „Die Wahlparty haben wir ab 16 Uhr im kleinen und nicht öffentlichen Kreis mit Kaffee und Kuchen als Wahlabschluss.“ Ab 18 Uhr könne kommen, wer möchte. „Wir werden Bratwurst grillen und Bier/Alkoholfreies reichen.“ Adresse: Im Fischteich 10 in Lengede.

Ergebnisse live im Rathaus in Lengede

Wer die Ergebnisse im Rathaus der Gemeinde Lengede (Vallstedter Weg 1) abwarten möchte, kann sich dort ab 18 Uhr einfinden. Auch dort gelten die üblichen Hygienemaßnahmen und die Corona-Regeln.

Das ist wichtig zur Kommunalwahl

Zur Kommunalwahl in der Gemeinde Lengede fasst Maren Wegener auf Nachfrage noch einmal die wichtigsten Fakten zusammen:

- Wer und was wird gewählt: Landrat, Bürgermeister, Kreistag, Gemeinderat und Ortsräte.

- Wie viele Stimmzettel bekommt jeder: 5 Stimmzettel.

- Öffnungszeiten der Wahllokale: 8 bis 18 Uhr.

- Rufnummern für Notfälle (Ad-hoc-Briefwahl im Krankheitsfall): von 8 bis 15 Uhr (05344) 890 oder (0174) 314 97 56, ab 15 Uhr (0173) 523 42 79.

- Fahrservices: keine.

- Internetseiten: www.lengede.de und auf den Zeiten unserer Zeitung unter peiner-nachrichten.de.

Nun haben die Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Lengede am Sonntag die Wahl. Erfahrungsgemäß ziehen sich bei einer Kommunalwahl die Auszählungen bis in die späten Abendstunden.

Alles rund um die Bundestags- und diversen Kommunalwahlen finden Sie auf unserer großen Themenseite.

Sie sind unentschieden, wo Sie bei den Kommunalwahlen Ihr Kreuz setzen wollen? Nach dem Vorbild des Wahl-O-Mat, den die Bundeszentrale für politische Bildung für Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen anbietet, hat die gemeinnützige Gesellschaft Voto eine Wahlhilfe für Kommunalwahlen auf die Beine gestellt. Unterstützt wird sie von Hochschulen in Oldenburg, Darmstadt und Stuttgart. Mehr dazu lesen Sie hier.

Lesen Sie außerdem: Wahlkodex der Redaktion: So berichten wir

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Das sind die aktuell bundesweit geltenden Coronaregeln: Friseur, Fitnessstudio, Einkaufen: Neue Regeln gelten jetzt.

Welche Regeln zurzeit in Braunschweig gelten: Inzidenz über 50: Ab Samstag gilt in Braunschweig die 3G-Regel .

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de