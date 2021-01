Tödlicher Verkehrsunfall auf der B444 bei Gadenstedt

Ein Unfall auf der Bundesstraße 444 bei Gadenstedt hat am Montag ein Menschenleben gefordert. Der 55-jährige Fahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Am Montagmorgen prallte ein 55-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum. Die Straße war an der Unfallstelle zwei Stunden voll gesperrt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der Bundesstraße 444 bei Gadenstedt in der Gemeinde Ilsede (Landkreis Peine) ist der 55 Jahre alte Autofahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Pintak war der BMW-Personenwagen gegen einen Baum geprallt, der 55-Jährige aus Ilsede erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Tödlicher Autounfall bei Groß Ilsede

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand passierte der Unfall gegen 9.20 Uhr. Der Mann war mit seinem Auto von Groß Lafferde in Richtung Groß Ilsede unterwegs. In Höhe der Ortschaft Gadenstedt sei er aus noch ungeklärten Gründen mit seinem Fahrzeug nach links von der Bundesstraße abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt.

„Für den Einsatz der Rettungskräfte und der Polizei musste die Unfallstelle voll für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden“, meldete Pintak weiter. Gegen 11.45 Uhr konnte die Vollsperrung wieder aufgehoben werden. Weitere Angaben konnte die Peiner Polizei bisher noch nicht machen.