Der Verwaltungsentwurf zum Ilseder Gemeindehaushalt für das nächste Jahr ist ein Zahlenwerk mit Fragezeichen. Dennoch sieht der Etat für 2021 und 2022 keine Erhöhung der Grundsteuer A und B vor – „jedenfalls schlagen wir dem Gemeinderat keine Anhebung vor“, setzt Kämmerer Michael Take hinzu.

Dieser (vorübergehende) Verzicht auf Steuererhöhung ist erstaunlich, da der Entwurf im Ergebnishaushalt (laufende Einnahmen und Ausgaben) alleine im nächsten Jahr ein fettes Defizit von rund einer Million Euro aufweist: Take spricht alleine bei den Steuereinnahmen der Gemeinde (vor allem Corona-bedingt) von einem Minus von etwa 700.000 Euro. „Wir sind hier vorsichtig rangegangen, weil es erst Ende November halbwegs verlässliche Zahlen gibt“, erklärt Take.

„Grundstücksverkäufe verringern Defizit im nächsten Jahr“

Wobei eigentlich ein Defizit von knapp 1,36 Millionen Euro im Haushalt 2021 einzuplanen gewesen wäre: Einnahmen aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbegrundstücken von 340.500 Euro sollen das Minus aber auf rund eine Million Euro drücken. Immerhin: „Zuletzt hatten wir immer mindestens die ,schwarze Null’“, erinnert Take. Die Sparauflage des Landes wegen der Gemeindefusion (Zukunftsvertrag) habe Ilsede also eingehalten. Das Defizit im nächsten Jahr, hofft der Kämmerer, könne dem Land mit der Pandemie erklärt werden.

Im Haushaltsentwurf berücksichtigt sind Take zufolge die Auswirkungen der neuen Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs): geringere Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge, höherer Gemeindeanteil beim Ausbau von Gemeindestraßen. Für die Kommune bedeute das alleine beim Ausbau der Gadenstedter Ortsdurchfahrt eine Mehrausgabe von 520.000 Euro, rechnet der Bürgermeister-Vertreter im Rathaus vor.

„Personalausgaben steigen stark an – auch wegen der Kitas“

Bei den Ausgaben der Gemeinde nimmt die Kreisumlage auch nächstes Jahr mit 13,17 Millionen Euro einen Spitzenplatz ein; in diesem Jahr wurden 13,69 Millionen Euro fällig. Auffällig ist ein Anstieg bei den Personalausgaben um rund 533.000 Euro auf 9,1 Millionen Euro im nächsten Jahr: Tariferhöhungen, das Personal für die neue Kindertagesstätte (Kita) in Groß Bülten sowie die Personalkosten für die Kita in Oberg, die die Gemeinde von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) übernehmen will – diese Faktoren nennt Take.

Der Finanzhaushalt (mit den Investitionen) sieht für das kommende Jahr Investitionen von 10,35 Millionen Euro vor – unter anderem:

• 2,66 Millionen Euro für den Ausbau der Gadenstedter Ortsdurchfahrt und anderer Gemeindestraßen sowie die Erschließung des Neubaugebiets Amselweg (Adenstedt/Baustraße).

• 1,54 Millionen Euro für die Sanierung und Erschließung des ehemaligen Zuckerfabrikgeländes in Ölsburg (Wohngebiet geplant) – dafür ein Kreiszuschuss von 680.000 Euro.

• 1,32 Millionen Euro für den Bau eines Feuerwehrhauses in Groß Ilsede.

• 767.500 Euro als einmalige Finanzspritze für das Klinikum Peine.

• 724.000 Euro für die Sanierung des Groß Ilseder Kugelwasserturms (dafür Zuschüsse von 651.000 Euro).

• 632.000 Euro für die Sanierung der Oberger Grundschule (Fassade/Abwasserrohre).

• 585.000 Euro für den Erwerb von Wohnbaugebieten/einzelnen Baugrundstücken (Grunderwerb).

• 500.000 Euro als Planungskosten für den Bau einer Kita in Münstedt.

• 500.000 Euro als Planungskosten für den Bau einer dreizügigen Grundschule in Gadenstedt.

• 480.000 Euro für das Neubaugebiet Groß Ilsede-Nord III (Baustraßen).

• 271.000 Euro für EDV (Gemeindeverwaltung).

Zu guter Letzt wartet Take mit Hiobsbotschaften auf: Zum einen wird das Land den in diesem Jahr angekündigten Zuschuss (Bedarfszuweisung) von 2,74 Million Euro nun doch nicht an Ilsede zahlen, weil die aktuellen Zahlen der Gemeinde dies nicht hergäben. Zum anderen sehen die Pläne der Gemeindeverwaltung eine Erhöhung der Grundsteuer A und B für das Jahr 2023 vor – und zwar um jeweils 100 auf je 540 Prozentpunkte: Das soll der Kommune eine Mehreinnahme von insgesamt 800.000 Euro pro Jahr bescheren.

• Volumen Ergebnishaushalt 2021 (laufende Einnahmen/Ausgaben): 34,39 Millioen Euro.

• Volumen Finanzhaushalt 2021 (mit den Investitionen): 31,7 Millionen Euro (geplant sind nächstes Jahr Kredite über elf Millionen Euro/Schuldenstand Anfang 2020: kalkuliert rund 16,4 Millionen Euro).

Am Donnerstag, 17. Dezember, soll der Ilseder Gemeinderat den Haushalt verabschieden.