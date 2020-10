Grundschulen – Ilseder Gemeinderat entscheidet Donnerstag

Ilsede. Gerechnet wird in der Sitzung in der Gebläsehalle auf dem Hüttengelände mit einem ganz knappen Ausgang.

Der Tag der Entscheidung naht: Die drei einzügigen Grundschulstandorte in Gadenstedt, Adenstedt und Groß Lafferde erhalten/ertüchtigen/erweitern oder sie schließen und stattdessen eine dreizügige neue Grundschule in Gadenstedt bauen – darüber hat der Ilseder Gemeinderat am Donnerstag zu befinden. Laut Architektenbüro kostet die Ertüchtigung der drei Standorte insgesamt 21,5 Millionen Euro, der Neubau mitsamt Sporthalle 13,4 bis 14,4 Millionen Euro. Gerechnet wird mit einer ganz knappen Entscheidung.

Weitere Themen im Gemeinderat: Antrag zur Straßenausbaubeitragssatzung, öffentliche Stellenausschreibung für den Ersten Gemeinderat (Bürgermeister-Vertreter im Rathaus/Nachfolger von Michael Take, der Kreisrat/Kreisdezernent in Cuxhaven wird), Wahl einer Schiedsperson, Ernennung der Ortsbrandmeister in Ölsburg und Bülten. Die öffentliche Ratssitzung am Donnerstag, 8. Oktober, in der Gebläsehalle beginnt um 18.30 Uhr.