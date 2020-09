Oberger Hallenrocker machen Radtour zum Bereler Ries

Die Oberger Hallenrocker des TSV Fortuna, eine Seniorengymnastikgruppe von Fortuna Oberg, starteten mit zehn Personen nach längerer Pause wieder eine Radtour. Dietrich Ebeling hatte die Tour ausgearbeitet und führte als Guide die Gruppe an. Von Oberg ging es durch die Feldmark am Fischteich vorbei Richtung Groß Lafferde. Von dort führte der Weg über Feldwege und die marode Fuhsebrücke bis zum Bereler Ries, einem Waldstück in der Nähe von Berel. Im Bereler Ries kannte sich Hallenrocker Erhard Schneider gut aus und wies die Radler auf zwei alte Grenzsteine hin. Sie trugen die Initialen KH für Königreich Hannover und HB für Herzogtum Braunschweig. Die Grenzsteine stammen aus der Zeit um 1815 nach der Neuordnung durch den Wiener Kongress (1814/1815), heißt es in der Mitteilung des Vereins.

red