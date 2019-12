Weihnachtsball der Landjugend Solschen in 27 Minuten ausverkauft

Der Kartenvorverkauf für den Weihnachtsball der Landjugend Solschen am 25. Dezember startete am Sonntag im Foyer der Gebläsehalle. Nach nur 27 Minuten meldete die Landjugend: „Ausverkauft!“ Bereits ab den frühen Morgenstunden warteten die ersten Interessenten, um an eines der 1800 begehrten Tickets zu gelangen. „Respekt an die Leute, die ab 7 Uhr bei eisigen Temperaturen in Campingstühlen und dicken Wolldecken vor der Halle saßen....