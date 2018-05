Seniorenclub Oberg geht auf Spargeltour

Oberg Der Seniorenclub Oberg bietet eine Spargeltour an. Diese ist für den 30. Mai geplant. Abfahrt ist um 10 Uhr an der Haltestelle „Weststraße“ in Oberg. Die Tour führt zum Spargelhof Brink in Langenbrügge. Dort gibt es Mittagessen, bevor es nach Hösseringen in das Freiluftmuseum geht. Im Dorfkrug ist...