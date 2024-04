Peine. Die Sparkasse Hildesheim/Goslar/Peine bejubelt die Rückkehr der Zinsen. Insgesamt blickt sie zufrieden auf 2023 – aus diesen Gründen.

„Zufrieden“ blickt die Sparkasse Hildesheim/Goslar/Peine in ihrem Geschäftsbericht auf das von Veränderungen geprägte vergangene Jahr zurück. „Wir haben viele Herausforderungen gemeistert – das spiegelt sich auch in unseren Ergebnissen wider“, betont der Vorstandsvorsitzende Jürgen Twardzik: „Wichtig ist, dass wir in jeder Situation als verlässlicher Partner an der Seite unserer Kunden standen und stehen.“

Twardzik zufolge hat sich die Bilanzsumme des Unternehmens im vergangenen Jahr nur geringfügig gegenüber 2022 geändert und liegt bei 9,25 Milliarden Euro. Die Kundeneinlagen entsprächen 2023 dem Niveau von 2022 – 7,158 Milliarden Euro. „Im vergangenen Jahr sind die Zinsen zurückgekehrt“, erinnert der Vorstandsvorsitzende: „Die in der Niedrigzinsphase stark angestiegenen täglich fälligen Geldern wurden durch den Zinsanstieg zum Teil in längerfristige Anlagen umgewandelt.“ Und weiter: „Nach vielen Jahren historisch niedriger Zinsstände können wir deutlich höher verzinsen. Wir haben als eine der ersten Sparkassen wieder Zinsen gezahlt.“ Dabei habe die Sparkasse Bestands- und Neukunden gleich behandelt und bewusst auf Lockangebote verzichtet. Nach Twardzik Überzeugung werden klassische Sparprodukte wie Sparkassenbriefe wieder für Kunden attraktiv.

Sparkasse – 150 Familien pro Monat bei Baufinanzierung geholfen

Das Kundenkreditvolumen hat das Geldinstitut 2023 gegenüber dem Vorjahr leicht auf 6,5 Milliarden Euro (plus 0,1 Prozent) ausgebaut: „Nennenswert zugelegt haben die Volumina der öffentlichen Haushalte.“ Die Kredite an Unternehmen und Privatpersonen lägen hingegen etwa auf dem Niveau des Vorjahrs. Im Firmenkundengeschäft konnte die Sparkasse das Kreditvolumen leicht steigern (+ 58 Millionen Euro) und liege gerundet weiterhin beim Vorjahreswert von 2,8 Milliarden Euro.

Im Baufinanzierungsgeschäft, eines der Kernkompetenzen der Sparkasse, sei das Unternehmen auch in verwirrenden Zeiten erfolgreich. „Wir sind der größte Immobilienfinanzierer in unserem Geschäftsgebiet und begleiten selbst in schwierigen Zeiten rund 150 Familien pro Monat in ihr neues Zuhause“, hebt Vorstandsmitglied Ingmar Müller hervor: „In guten Jahren waren es sogar rund 400.“ In der Summe habe die Bank 2023 rund 1700 Familien (Vorjahr 2800) ins Eigenheim begleitet und das mit einem Finanzierungsvolumen von 346 Millionen Euro (Vorjahr 628 Millionen Euro). Dieses Ergebnis führt Twardzik auf das „große Vertrauen der Kunden“ und das Engagement der Mitarbeitenden zurück. 2023 hat die Sparkasse nach eigenen Angaben 102 Existenzgründen mit einem Kreditvolumen von 8 Millionen Euro begleitet – darunter 73 Neugründungen, 23 Übernahmen und 4 Beteiligungen.

Sparkasse – „wir bleiben in der Fläche präsent“

Nach eigener Darstellung bietet die Sparkasse gleichermaßen Beratung vor Ort in den Geschäftsstellen wie moderne digitale Leistungen an, die das Leben einfacher machen. Seit Jahresanfang 2023 hat die Sparkasse unter anderem ihre Geschäftsstelle Edemissen und die Selbstbedienungs-Geschäftsstelle Abbensen umgebaut, modernisiert oder neu errichtet. „Die Investition in unsere Standorte heißt auch: Wir bleiben in der Fläche präsent“, versichert Vorstandsmitglied Steffen Lange.

Die Online-Kundschaft findet bei der Sparkasse nach eigener Aussage ein attraktives Angebot: Im Jahr 2023 nutzten 200.000 Kunden (Vorjahr: 184.000) das Online-Banking, 100.000 davon die Sparkassen-App. Zudem könnten Sparkassenkunden mit dem Mehr.Giro-Partnernetzwerk beim Shopping und bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Geld-zurück-Vorteilen profitieren. „Im vergangenen Jahr haben wir die magische Grenze von 500.000 Euro ausgezahltem Cashback überschritten – mittlerweile liegt der Wert sogar bei weit über 600.000 Euro“, teilt Steffen Lange erfreut mit.

Der Sparkassenvorstand betont, die Ergebnisse in 2023 konnten nur durch das Engagement der mehr als 1.200 Mitarbeitenden erreicht werden. Jürgen Twardzik: „Wir bieten unseren Mitarbeitenden mehr als Geld. Denn das sind sie uns wert. Wir investierten im vergangenen Jahr 1,5 Millionen Euro in ihre Fortbildung.“ Zudem biete die Sparkasse ein Gesundheitsmanagement, Bike-Leasing, mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle und moderne Arbeitsplätze mit neuester Technik.