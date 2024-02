Peine. Bei einer Kundenbefragung kamen 11.920 Euro zusammen. Doch am Ende konnte die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine noch mehr spenden.

Im vierten Quartal 2023 hatte die Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine ihre gewerblichen Kunden befragt. Sie konnten äußern, wie zufrieden sie mit der Beratung und dem Service der Sparkasse sind, was ihnen gut gefällt und wo sie Verbesserungspotenzial sehen, teilt das Bankhaus mit. Der Vorstand der Sparkasse habe sich dann entschieden, als Dank für jeden Kunden, der an der Befragung teilgenommen hat, 20 Euro an die Kinderschutzorganisationen im Geschäftsgebiet zu spenden – und auf diesem Weg kam eine ordentliche Summe zusammen.

Sparkasse rundet Spendenbetrag für Kinderschutzorganisationen auf

11.920 Euro seien so zusammengekommen. Die Sparkasse habe diesen Betrag auf 15.000 Euro aufgerundet und ihn auf die Kinderschutzbünde in ihrem Geschäftsgebiet verteilt. Marcel Schmidt, Bereichsdirektor Firmenkunden, erklärte: „Die Kunden, die an unserer Befragung teilgenommen haben, haben damit nicht nur uns geholfen, sondern auch Gutes getan. Ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Spende ermöglicht haben!“

Ingmar Müller, Vorstandsmitglied der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine, sagte: „Kinder sind unsere Zukunft, aber auch die verletzlichsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Sie brauchen besonderen Schutz und unsere Fürsorge. Weil’s bei uns um mehr als Geld geht, haben wir uns entschieden, den Kinderschutz mit einer Spende zu unterstützen.“

