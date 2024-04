Vechelde. Mutmaßlich mehrere Täter sind nachts in den Laden an der Kolpingstraße eingebrochen – sie nahmen eine Vielzahl an E-Bikes mit.

In der Nacht vom 4. auf den 5. April sind Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Vechelder Kolpingstraße eingebrochen. Über einen längeren Zeitraum stahlen mutmaßlich mehrere Täter eine Vielzahl an Fahrrädern, hauptsächlich E-Bikes, aus dem Geschäft.

Aufgrund der umfangreichen Beute geht die Polizei davon aus, dass mindestens ein Klein-Lkw, eventuell auch mehrere Transporter zur Tat genutzt wurden und die Täter mehrere Stunden beschäftigt waren.

Die Polizei in Peine bittet Zeugen, die entsprechende Fahrzeuge oder andere auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter (05171) 9990 zu melden.

red