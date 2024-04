Peine. Der Blaulicht-Überblick für Peine: Der 16-Jährige kam verletzt ins Klinikum, zu einer Unfallflucht in Hohenhameln sucht die Polizei Zeugen.

Ein 16-Jähriger hat am Montagabend in Vöhrum mit seinem Motorrad einen Unfall gebaut. Gegen 21 Uhr stürzte der Fahrer auf der Herrenfeldstraße und zog sich leichte Verletzungen zu. Dies teilt die Peiner Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten kam er ohne Beteiligung anderer von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Verkehrsinsel. Daraufhin stürzte er und verletzte sich an Hüfte und Bein. Ersthelfer versorgten den jungen Mann und alarmierten Rettungsdienst und Polizei. Der Fahrer wurde anschließend zur Behandlung ins Klinikum in Peine eingeliefert.

Parkplatzrempler aus Hohenhameln flieht nach Unfall

Ein Unbekannter hat am Mittwoch, 3. April, gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Straße Meierkamp in Hohenhameln einen geparkten VW Tiguan angefahren. Der Pkw wurde dabei vorne rechts an Kotflügel und Stoßstange beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen und nimmt diese unter der Rufnummer 05128 4093412 entgegen.

red