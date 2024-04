Peine. Auf dem Golfplatz des Golf-Clubs Peine in Edemissen wird es einige Veränderungen geben. Was geplant ist und wann es losgeht.

Bei der Jahreshauptversammlung des Golf-Clubs Peine (GCPE) wurden nicht nur Teile des Vorstands neu gewählt und über das vergangene Jahr berichtet. Im Hotel Schönau in Stederdorf wurden unter der Leitung des alten und neuen Präsidenten Jörg Rust auch „wegweisende Entscheidungen“ für den Golf-Club aus dem Peiner Norden erörtert, wie es in der Mitteilung des Vereins heißt. Demnach beschlossen die fast 100 anwesenden Mitglieder die erste Stufe zum Platzumbau der Anlage in Edemissen.

Mit der Genehmigung des ersten Bauabschnitts des GCPE-Masterplans sei eine „wesentliche Zukunftsentscheidung“ gefällt worden, erklärt der Verein weiter. Bereits Ende November seien die Planungen des Architektenbüros Städler & Reinmuth in einer Infoveranstaltung vorgestellt worden. Viele Mitglieder hätten im Anschluss digital und analog Feedback zu den Plänen gegeben und sich mit über 90 Prozent positiv zu den Vorschlägen geäußert. In einer Arbeitsgruppe, die von Wiebke Kleinschmidt geleitet worden sei, hätten weitere Vorschläge aus dem gesamten Verein eingebracht werden können. Die Mitgliederversammlung stimmte dem Verein zufolge nun mit sehr hoher Mehrheit für die Budgetgenehmigung.

Ab Herbst werden in Edemissen die Bahnen 10 bis 18 umgebaut

Der Golfplatz in Edemissen aus der Luft gesehen. © Reinhard Bartels

Ab Herbst 2024 sollen nun in einem ersten Bauabschnitt die Bahnen 10 bis 18 umgebaut werden. Es werde dafür auch im Winter keine dauerhafte Platzsperre nötig sein, da die Bauarbeiten nur einige der Grüns betreffen, teilt der Verein mit. Damit beginne die erste Stufe zum schrittweisen Umbau des Golfplatzes, der sich über mehrere Jahre erstrecken werde.

„Der GCPE ist mit dieser Mitgliederversammlung sehr gut aufgestellt für die Zukunft – sowohl personell als auch mit der Weiterentwicklung unserer Anlage. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Golfsaison 2024“, wird Präsident Jörg Rust in der Clubmitteilung abschließend zitiert.

