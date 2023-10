Tobias Hense und Christina Winkler triumphieren erneut

Traditionell über drei Runden werden die Clubmeisterschaften im Golf-Club Peine-Edemissen gespielt Auch in diesem Jahr hatten Tobias Hense und Christina Winkler wieder die Nase vorn und gewannen am Ende mit fünf beziehungsweise sechs Schlägen Vorsprung auf die Zweitplatzierten Carolyn Michell-Auli und Patrick Stünkel.

Tobias Hense misst sich gerne mit den jungen Talenten des Vereins

Während es bei den Damen ein Start-Ziel Sieg war, wurde es bei den Herren wenige Bahnen vor Schluss noch einmal sehr eng im Kampf um den Titel. Für Winkler ist es bereits der 19. Titel bei den Damen, Hense konnte zum 12. Mal die Meisterschaften für sich entscheiden. In seiner Bruttorede hob Hense hervor, wie gut die Jugendarbeit im GCPE aufgestellt ist, und dass es sichtlich Spaß macht, sich mit den jungen Talenten auf Augenhöhe zu messen. Bei der Siegerehrung resümierten Präsident Jörg Rust und Spielführer Ulrich Grünwald die gelungenen Meisterschaften und die gute Saison.

Bereits am Wochenende zuvor hatten die Meisterschaften der Altersklassen stattgefunden und insgesamt 139 Teilnehmer spielten in den verschiedensten Wettbewerben um die Titel. Die Siege in den einzelnen Altersklassen und bei den Vierer-Clubmeisterschaften gingen an folgende Mitglieder: Altersklasse 18: Svea Brüggeboß und Patrick Stünkel, AK 19-29: Carolyn Michell-Auli und Julian Otto, AK 30: Katrin Bugdoll und Tobias Hense, AK 50: Beate Kahlert uns Sven Rycyk, AK 65: Gabriela Kraus und Lubomir Kraus, Vierer-Damen: Heidrun Brand und Carmen Krahl, Vierer-Herren: Patrick Stünkel und Lasse Schneidereit.

