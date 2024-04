Peine. Der 52-jährige Experte für Anästhesie und Intensivmedizin möchte den Standort Peine voranbringen – und bringt reichlich Erfahrung mit.

Dr. Thomas Palmaers ist neuer Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie am Klinikum Peine. Palmaers übernimmt zum 2. April den Posten von seiner Vorgängerin Dr. Claudia Schmidtke, die das Klinikum Peine aus persönlichen Gründen zum 31. März verlassen hat. Darüber informiert das Klinikum Peine in einer Mitteilung.

Die Chefarzt-Riege im Klinikum Peine verstärke sich damit erneut, ist dort zu lesen. Nach Professor von Engelhardt und Dr. Gültepe ist Dr. Thomas Palmaers der dritte Chefarzt, der innerhalb von drei Monaten ins Klinikum Peine wechselt. Der 52-Jährige war zuvor als stellvertretender Klinikdirektor in der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover tätig.

Neuer Chefarzt in Peine wurde in Belgien geboren

Zunächst arbeitete der Wahl-Hannoveraner der Mitteilung zufolge als Rettungssanitäter und später als Rettungsassistent, bevor er sein Medizinstudium an der Universität Erlangen absolvierte. Dort war Palmaers zunächst als Assistenzarzt, später als Facharzt und bis Juni 2007 als Oberarzt tätig. Anschließend folgte eine zweijährige Chefarztposition in der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin des Stadtkrankenhauses Schwabach im Süden von Nürnberg, bevor sich ihm die Gelegenheit bot, als Geschäftsführender Oberarzt für Anästhesie und Intensivmedizin an die Medizinische Hochschule Hannover zu wechseln und als Teil der Klinikleitung die Weiterentwicklung der Abteilung zu gestalten. 2019 ist der in Belgien geborene Palmaers schließlich zum stellvertretenden Klinikdirektor ernannt worden.

Weitere acht Fach- und Oberärzte fangen am Klinikum Peine an

Neben der klinischen Arbeit als Anästhesist habe sich Palmaers auch mit wissenschaftlichen Themen beschäftigt, was letztlich 2021 zur Habilitation für das Fachgebiet Anästhesie und Intensivmedizin führte, heißt es in der Mitteilung des Klinikums. Für seine neue Aufgabe habe sich der Chefarzt viel vorgenommen: „Ich freue mich sehr, als neues Mitglied des Klinikums Peine gemeinsam mit meinem Team aus Pflegenden und ärztlichen Kolleginnen und Kollegen an der Weiterentwicklung des Standortes zu arbeiten“, so Palmaers. Geschäftsführer Dr. Tenzer sei froh, dass die Chefarztposition in der Klinik nahtlos weitergeführt werde und mit dem neuen Chefarzt noch weitere acht Fach- und Oberärzte in der Klinik anfangen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Dr. Palmaers nun einen sehr erfahrenen Arzt mit großer Expertise in unserer Riege haben, der die Entwicklung der Abteilung mit einem äußerst kompetenten Team, welches sich im Laufe des Jahres sogar noch im ärztlichen und pflegerischen Bereich verstärkt, vorantreiben wird“, so Tenzer.

red