Peine. Der 43-jährige Arzt hat zuvor am Städtischen Klinikum Wolfenbüttel und im St.-Elisabeth-Krankenhaus Salzgitter gearbeitet.

Am 21. März hat Dr. med. Senol Gültepe die Leitung der Klinik für Gastroenterologie und Allgemeine Innere Medizin übernommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums Peine. Nachdem der neue Chefarzt der Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin, Prof. Dr. von Engelhardt, bereits Mitte Januar seinen Posten angetreten hatte, seien nun mit Dienstbeginn von Dr. Gültepe alle vakanten Chefarzt-Posten im ersten Quartal des neuen Jahres besetzt worden.

Neuer Chefarzt im Klinikum Peine zuvor schon Oberarzt im St.-Elisabeth-Krankenhaus Salzgitter

Der 43-jährige ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und war zuletzt Chefarzt im Kollegialsystem im St.-Elisabeth-Krankenhaus Salzgitter. Er übernimmt den Posten von Stefan Godehardt, der seit September 2021 die Klinik kommissarisch leitete. Godehardt werde als leitender Oberarzt und stellvertretender Chefarzt auch weiterhin in der Klinik tätig sein. Dr. Gültepe ist mit der Region eng verbunden, heißt es. Nach dem Studium der Humanmedizin an der Georg-August-Universität Göttingen startete er seine berufliche Laufbahn an den Asklepios Harzkliniken in Goslar, bevor er ins Städtische Klinikum Wolfenbüttel wechselte. Dort wurde er 2015 zum Oberarzt für Innere Medizin und Gastroenterologie ernannt. 2020 wechselte er in selber Funktion ins St.-Elisabeth-Krankenhaus Salzgitter.

„Die Allgemeine Innere Medizin sowie die interventionelle und endoskopische Gastroenterologie sind sehr facettenreich und entwickeln sich ständig weiter. Auf diesem Gebiet haben wir auf vielfältige Weise die Möglichkeit, unseren Patientinnen und Patienten zu helfen – das ist mir das wichtigste Anliegen“, so Dr. Gültepe. Ganz besonders freue er sich auch auf die zukünftige und konstruktive Zusammenarbeit mit seinem neuen Team.

red