Peine. Im Finalspiel setzt sich die 63-Jährige gegen eine Kandidatin aus Laatzen durch. Über diesen Gewinn darf sie sich freuen.

Die 63-jährige Jutta aus Peine durfte sich am Sonntagnachmittag über einen schönen Geldsegen freuen. Bei der TV-Show „Bingo! - Die Umweltlotterie“ im NDR-Fernsehen räumte die Peinerin 5000 Euro ab. Darüber informiert das Büro von NDR-Moderator Michael Thürnau in einer Pressemitteilung.

Die Ernährungsberaterin war am Sonntag eine der beiden Kandidatinnen in der TV-Show, die jeden Sonntag um 17 Uhr live im NDR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Unter zehntausenden Mitspielern sei sie ausgelost worden, heißt es in der Mitteilung, die außerdem das Wochenende der Siegerin aus Peine beschreibt. Demnach begann es für Jutta und ihre Freundin Vera mit einer Hotelübernachtung in Hannover. In dem Hotel verbrachten die beiden den Abend vor der Sendung und konnten sich bei einem 5-Gänge-Menü verwöhnen lassen. Dort lernte Jutta dann auch ihre Gegenspielerin Magdalena, eine seit vielen Jahren in Laatzen lebende Österreicherin, kennen.

Peinerin könnte den Gewinn noch einmal setzen – geht das Risiko aber nicht ein

Am Sonntag ging es dem Bericht zufolge dann direkt zu den Proben in das „Bingo!“-Studio in Hannover. Um Punkt 17 Uhr startete dann die Live-Show im NDR-Fernsehen. Den ersten Punkt im Schätzspiel holte sich Jutta direkt. In zwei Spielrunden setzte sich Jutta dann gegen Magdalena durch und zog ins Finale ein.

Im neuen Finalspiel „Das süße Glück“ gewann Jutta in der ersten Runde 5000 Euro. Das hätte die Peinerin nochmal setzen können, aber Jutta – aus Spielerschutzgründen nennt der NDR nur den Vornamen – riskierte den Gewinn nicht. Nach der Live-Sendung gab es noch ein Erinnerungsfoto mit dem Moderator und „Bingobär“ Michael Thürnau sowie Gast-Moderatorin Ilka Petersen, die an diesem Sonntag für Co-Moderatorin Jule Gölsdorf eingesprungen war.

Die Sendung „Bingo! - Die Umweltlotterie“ hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 250 Millionen Euro für Umweltprojekte eingespielt.

red