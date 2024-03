Peine. Das beliebte Kneipenfestival Honky Tonk findet in Peine auch in diesem Jahr statt. Auf diese Künstler können Sie sich freuen.

An diesem Samstag, 23. März, wird Livemusik in Peine wieder groß gefeiert: Das Honky-Tonk-Festival macht wieder in Peine Station, wie in einer Mitteilung angekündigt wird. Der Vorverkauf für 18 Euro laufe noch bis Samstag im Honky-Tonk-Ticketshop auf www.honky-tonk.de, in der Peine-Marketing-Geschäftsstelle und in allen bekannten Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse kostet es dann 20 Euro. Musikbeginn ist jeweils ab 21 Uhr.

Diese Bands wollen beim Honky-Tonk-Festival in Peine für Stimmung sorgen

Auf der „Route to Groove“ könne man wieder ordentlich Stimmung in Peine erleben: Eine 90er Party aus Rock, Crossover und Hip-Hop gebe es im Schützenhaus mit den GoGorillas. Die 90er waren ein Jahrzehnt, in dem viele neue Musikgenres entstanden: Alternative-Rock, Brit-Pop, Crossover, Grunge, New Metal, neue Formen des Hip-Hop. Die GoGorillas vereinen die besten Songs in ihrem Programm und bringen einen für die 90er typischen Mix aus Rock/Crossover/Hip-Hop auf die Bühne, heißt es in der Ankündigung. Sounds von Green Day, Soundgarden, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, Rage Against The Machine und vielen mehr seien dann zu hören.

Mit den Juicy Fruits, einer Drei-Mann-Band, wird im Ausschank der Härke-Brauerei durch deutsche und internationale Charts der vergangenen fünf Jahrzehnte gerockt und gerollt, wie die Veranstalter versprechen. Dabei werde zwischen Allmann Brothers und ZZ Top wenig ausgelassen. Diese Band sei landauf, landab (landunter) für zünftigen Rock’n’Roll und tanzfreudige Beats zuständig.

Im Härke Braustübchen haben sich Halb8cht angekündigt. Dicht am Original, aber immer mit der eigenen Note, präsentieren sie die angesagtesten Pop-, Rock- und Dance-Songs, gepaart mit ausgewählten Klassikern der vergangenen 30 Jahre.

Weasel & the Cool Cats kommen mit Gitarre, Schlagzeug und Kontrabass ins Schützenhaus-Restaurant und präsentieren Klassiker von Chuck Berry, Elvis Presley, Wanda Jackson und anderen Stars der Rock’n’Roll-Ära.

Joseph Blue Grant and Still Cool Band stehen in der Garage auf der Bühne. Joseph Blue gründete in den siebziger Jahren die Reggae-Band „Still Cool“. Diese jamaikanische Reggae-Gruppe zierte seitdem viele Shows.

