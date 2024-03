Hohenhameln. Erst stahlen die Unbekannten am Pfannteich Bohrmaschinen und Akkuschrauber, dann besprühten sie das Gebäude. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei in Hohenhameln beschäftigt ein Diebstahl samt Sachbeschädigung: Unbekannte sind demnach in die Freizeiteinrichtung in der Straße Am Pfannteich eingebrochen und haben von dort mehrere Bohrmaschinen und Akkuschrauber gestohlen. Passiert ist das in der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 10.15 Uhr.

Die Polizei berichtet weiterhin, dass die Täter Teilflächen des Gebäudes mit Farbe besprühten. Es entstand ein Schaden von mindestens 4500 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Hohenhameln unter der Telefonnummer (05128) 409340 zu richten.

red