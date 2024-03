Peine. Angeblich ist der 64-jährige Fahrer des Linienbusses bei Rot in den Kreuzungsbereich eingefahren, wo er dann mit dem Pkw zusammenstieß.

In Peine sind am Freitag, 15. März, ein Linienbus und ein Pkw auf der Kreuzung Peiner Straße/Dieselstraße miteinander kollidiert. Wie die Polizei Peine berichtet, soll der Linienbus gegen 9.15 Uhr angeblich bei Rot in die Kreuzung eingefahren sein, sodass es dort zum Zusammenstoß mit dem Pkw aus Legende kam. Das gab der 47-jährige Pkw-Fahrer an.

Beim Zusammenstoß wurde eine 43-jährige Mitfahrerin in dem Pkw leicht verletzt. Aufgrund von Sprachschwierigkeiten konnte der 64-jährige Busfahrer nicht von der Polizei gehört werden, sodass die Unfallursache bei der Polizei Peine ermittelt werden muss.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

red