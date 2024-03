Wendeburg. Der Jugendplatz in Wendeburg wurde am Freitag eröffnet. Lesen Sie hier, welche Besonderheiten er mit sich bringt.

Von einem großen Tag für die Gemeinde Wendeburg sprach Bürgermeister Gerd Albrecht im Rahmen der öffentlichen Übergabe des Jugendplatzes in Wendeburg am Meierholz, gegenüber des Seniorenheimes. Bedauerlicherweise, so Albrecht, sind heute an ihrem Tag keine Jugendlichen vor Ort. „Die kommen erst wieder, wenn wir verschwunden sind“, schmunzelte der Bürgermeister im Beisein zahlreicher Ratsmitglieder sowie den Jugendpflegerinnen Jandra Soczka und Anja Zoch.

Die Bauzeit des neuen Tummelplatzes für Jugendliche direkt am Auebad betrug rund ein Jahr und wurde durch das Land Niedersachsen im Rahmen der Aktion „Startklar in die Zukunft“ zu 90 Prozent gefördert. Die Gemeinde übernimmt zehn Prozent, also 3000 Euro, der rund 30.000 Euro hohen Gesamtsumme.

Viele halfen mit, um den Jugendplatz in Wendeburg aufzubauen

„Es ist gut, dass wir etwas für junge Leute im Alter von 14 bis 17 Jahren auf die Beine stellen. Wir haben in der Gemeinde viele Kinderspielplätze aber für jugendliche Jungen und Mädchen nichts. Darum sind wir stolz“, so Albrecht. Zudem muss es seiner Meinung nach „geordnet zugehen“, denn der Jugendplatz liege in direkter Nähe des Seniorenheims. Er hoffe, dass der Treffpunkt verstärkt angenommen werde.

Albrecht vergaß nicht die vielen helfenden Hände zu erwähnen, die zum Gelingen des Angebots mitgewirkt hätten. Dazu gehöre auch die gesamte Organisation. Alles sei nach Plan gelaufen und rechtzeitig fertig geworden.

Jugendliche aus Wendeburg äußerten ihre Wünsche für den Platz

Der gepflasterte Platz ist nach Wünschen der Jugendlichen hergerichtet worden. Dazu gab es in der Altersklasse vor dem Startschuss eine Umfrage, in der die direkt Betroffenen ihre Wünsche äußern konnten. Danach, ergänzt Albrecht, seien die Ideen in die Planungen mit eingeflossen, um dem Anliegen der Jugendlichen zu entsprechen. Auf dem Jugendplatz finden die Nutzer eine Tischtennisplatte, zwei Holzpavillons (so kann man sich auch bei schlechtem Regenwetter mit Freunden treffen), einen sanierten Basketballkorb, drei Fitnessgeräte und eine Graffiti-Wand zum Austoben.

„Wir haben in Wendeburg offene Angebote, an denen zurzeit rund elf Jugendliche teilnehmen“, sagte Jugendpflegerin Jandra Soczka. Treffpunkt sei dabei stets der Jugendtreff. Mit dem neuen Jugendplatz stehe ein zusätzlicher Ort zur Verfügung, um sich mit Freunden zu treffen oder Spaß zu haben an den tollen Fitnessgeräten. „Der Platz ist super schön gelungen, wir sind alle sehr zufrieden und bedanken uns für die Unterstützung des Bauhofes sowie verschiedener heimischer Handwerksbetriebe“, fügte sie hinzu und ergänzt, der Jugendplatz sei für jedermann zugänglich.

Jugendplatz sei große Bereicherung für Wendeburg

„Es ist ein Glücksfall, dass wir das Areal hier anbieten können. Der Bau ist sehr gelungen, einfach klasse“, meint auch Albrecht und führt weiter aus: „Es ist toll, dass die Ideen und Vorschläge der Jugendlichen aus dem Vorfeld umgesetzt wurden. Die Einrichtung ist eine große Bereicherung für Wendeburg. Wir entwickeln unsere Infrastruktur immer weiter.“

