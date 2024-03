Röhrse. Auf der Autobahn bei Peine kontrolliert die Polizei mehrere Transporte. Acht von zehn Fahrzeugen mussten ihre Fahrt beenden.

In der Nacht zu Mittwoch haben 17 Einsatzkräfte der Polizei an der Autobahn 2 bei Peine, in Höhe Röhrse-Nord, mehrere Großraum- und Schwertransporte kontrolliert. Laut Mitteilung waren 17 Einsatzkräfte der Autobahnpolizei und umliegender Polizeiinspektionen im Einsatz.

Polizei kontrolliert Transportfahrten an der A2 bei Peine

Die Polizisten überprüften elf Transporteinheiten, unter anderem mit einer mobilen Radlastwaage. Bei zehn Fahrzeugen stellten die Beamten Verstöße fest. Achtmal untersagten sie die Weiterfahrt. Gründe waren laut Polizei unter anderem Mängel an der Fahrzeugtechnik, unzureichende Ladungssicherung und das Fehlen sämtlicher Dokumente.

„Besonders auffällig waren bei der Kontrolle drei Schwertransporte, die ihre Fahrt ohne jegliche Erlaubnis oder Ausnahmegenehmigung durchführten“, schreibt die Polizei.

