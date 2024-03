Peine. Im Landkreis Peine findet ein Frühjahrsputz statt. Am Aktionstag soll allerdings nicht nur gearbeitet werden – es gibt auch Preise.

In wenigen Tagen ist es soweit: Am Samstag, 9. März, wird der Landkreis wieder aufgeräumt. Dann starten die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe des Landkreises (A+B) den landkreisweiten Aktionstag „Müll in der Landschaft 2024“. Es haben sich mehr als 4300 Teilnehmende aus 72 Ortschaften im Landkreis und der Stadt Peine angemeldet – eine ähnlich hohe Resonanz wie schon im vergangenen Jahr, teilen A+B mit. Mit dabei sind demnach Kinder- und Jugendfeuerwehren, Sportvereine, Schulen, Kindergärten, Ortsräte, Musikvereine, Heimat- und Kulturvereine, Junggesellschaften, Jäger, Feldmarkgenossenschaften, der Fischereiverein, der Verein Familien für Familien, Geocacher, ein Tauchclub, Familien, Freundes- und Nachbarschaftskreise und viele, viele mehr.

„Die ganze gesellschaftliche Vielfalt – mit einem gemeinsamen Ziel: Alle möchten sich aktiv für eine saubere Landschaft im Landkreis Peine einsetzen und ein Zeichen für gelebten Umweltschutz setzen – gemeinschaftlich handeln und Verantwortung übernehmen.“ Die Aktion, so heißt es weiter, ist ein starkes Signal. „Wenn alle so handeln würden, mit mehr Respekt für Natur und Umwelt, dann gäbe es auch weniger Müll in der Landschaft.“

Alle Vorbereitungen sind getroffen

Alles sei vorbereitet: A+B habe die Aktion koordiniert, Sammelsäcke verteilt, Abholorte für den gesammelten Müll abgestimmt, Container aufgestellt, viele Fragen geklärt, Lösungen gefunden und auch gutes Wetter bestellt. Unter allen angemeldeten Gruppen würden in den Kategorien „Schulen und Kindergärten“, „Ortschaften und Vereine“ und „Private Gruppen“ Preise im Wert von insgesamt mehr als 2500 Euro verlost.

Veranstalter verlost Preise

Darüber hinaus könnten die Gruppen auf dem Facebook-Kanal „Im Peiner Land“, Veranstaltungsseite „Aktionstag Müll in der Landschaft im LK Peine“, Fotos von ihrer Sammelaktion posten und auch etwas gewinnen: „(P)einer für alles“-Gutscheine im Wert von 100, 75 und 50 Euro. Wer nicht die Möglichkeit habe, Fotos direkt in die Facebook-Veranstaltung einzustellen, könne diese per E-Mail an g.kunst@wito-gmbH.de senden.

Alle Tipps und Infos rund um den Aktionstag gibt es auf der Internetseite von A+B unter www.ab-peine.de.

