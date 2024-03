Peine. Eine 37-Jährige rammt im Nebel ein parkendes Polizeiauto in Peine. Die Ortseinfahrt musste zeitweise gesperrt werden. Der Polizei-Überblick für Peine.

Ein Streifenwagen der Polizei Ilsede im Kreis Peine ist bei der Absicherung eines liegengebliebenen Autos angefahren worden. Am Morgen des 4. März sicherte die Polizei aus Ilsede gegen 7.30 Uhr den Seat auf der Adenstedter Straße in Bierbergen ab. Bei dichtem Nebel stellten die Beamten den Streifenwagen mit Blaulicht und Warnblinker hinter dem defekten Wagen ab, um auf die Gefahrenstelle aufmerksam zu machen, so die Polizei.

Eine aus Richtung Adenstedt fahrende 37-jährige Skoda-Fahrerin konnte dennoch nicht hinter dem Streifenwagen abbremsen, überfuhr teilweise eine Verkehrsinsel und kollidierte dann mit dem Einsatzfahrzeug. Dieses wurde durch den Zusammenstoß auf den Seat geschoben, der dadurch zusätzlich Schaden nahm. Die Skoda-Fahrerin und ihr 8-jähriges Kind wurden leicht verletzt. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Vorübergehend musste die Ortseinfahrt Bierbergen gesperrt werden, um die Unfallstelle zu räumen.

Hohenhameln: Geschädigter Mercedes nach Unfallflucht

In Hohenhameln ist ein silberner Mercedes, wahrscheinlich eine E-Klasse, beschädigt worden. Bereits am 4. Februar, gegen 11 Uhr, ist der geparkte Kombi auf dem Parkplatz der „LIDL“-Filiale an der Marktstraße, wie ein Zeuge beobachtete, von einem blauen Dacia angefahren worden. Laut Polizei sind am Mercedes dabei Schäden vorne links entstanden. Die Verursacherin konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, der Geschädigte wird nun gebeten sich mit der Polizei in Hohenhameln unter (05128) 4093411 in Verbindung zu setzen.

