Eier-Diebstahl im Kreis Peine: Aus einem Hühnermobil zwischen Sonnenberg und Wierthe im Kreis Peine wurden eine Vielzahl an Eiern gestohlen. Wie die Polizei Peine mitteilt, ereignete sich die Tat vermutlich in der Nacht zu Montag, 5. Februar.

Der Besitzer des mobilen Stalls stellte am Montagmorgen fest, dass die Eingangstür des Hühnermobils beschädigt worden ist. Im Inneren wurde darüber hinaus eine Lampe beschädigt. Die Hühner sind vom unbekannten Täter nicht angegangen worden, allerdings ist wohl eine unbekannte Zahl Eier gestohlen worden. Hinweise zu auffälligen Fahrzeugen am Hühnermobil nimmt die Polizei in Vechelde unter der Rufnummer (05302) 93049-0 entgegen.

