Peine. Der Landkreis Peine sucht händeringend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Interessierte übernehmen eine wichtige Aufgabe.

Hilfegesuch des Landkreises Peine: Sobald die Nächte milder werden, werden wieder Tausende von Amphibien zu ihren Laichgewässern wandern. Frösche, Kröten und Molche legen große Strecken zurück und müssen oftmals gefährliche Straßen überqueren – und damit sie das sicher tun können, werden helfende Hände gesucht.

Denn zum Schutz der Tiere lässt der Landkreis Peine laut Mitteilung zahlreiche Amphibienschutzzäune und Schrankenanlagen aufstellen. „Dadurch konnten in den vergangenen Jahren im Kreisgebiet mehrere zehntausend Amphibien durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gerettet werden“, teilt die Kreisverwaltung mit.

An neuen Stellen im Landkreis Peine wird Amphibien geholfen

Für die Betreuung der Zäune sowie der Schranken werden auch in diesem Jahr wieder viele ehrenamtliche Helfer benötigt, die in den Morgen- und Abendstunden die Amphibienschutzzäune kontrollieren und die Tiere in Eimern sicher über die Straße tragen, heißt es weiter. Konkret geht es um neun Stellen im Kreisgebiet, insbesondere für die Strecken bei Bodenstedt, Vallstedt und am Eixer See würden noch dringend Helfer gesucht.

Standorte Verbindungsstraße Broistedt-Vallstedt (Höhe Vallstedter Tagebau) Bundesstraße 1 westlich von Bettmar Bundesstraße 1 zwischen Denstorf und Vechelde Bodenstedt im Bereich Sportanlagen/Friedhof Kreisstraße 13 südlich von Wipshausen Lengede, Seilbahnberg Peine, Herzberg Peine, Eixer See Schrankenanlage im Bereich Stederdorf-Gasthaus Sundern

Die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises lädt alle am Amphibienschutz Interessierten zu einem Planungstreffen ein. Dies findet am Mittwoch, 31. Januar, ab 18 Uhr im Peiner Schützenhaus (Gelber Salon) in der Kantstraße 1A statt. Diejenigen, die Zeit und Lust haben, sich ehrenamtlich im Naturschutz zu engagieren, können sich zudem bei der Unteren Naturschutzbehörde bei Sonja Lüddecke unter (05171) 4016209 und s.lueddecke@landkreis-peine.de oder bei Matthias Bieler (05171) 4016261 und m.bieler@landkreis-peine.de melden.

Dort würden auch sonstige Fragen zum Ablauf beantwortet. Alternativ könnten sich Interessenten an den Kreisverbandsvorsitzenden des Nabu, Hans-Hermann Goetzke, wenden: unter hans-hermann.goetzke@nabu-peine.de oder telefonisch unter den Nummern 0175-2821957 und (05302) 9175075.

red