Groß Lafferde. Mit Laternen und Lichterketten wurde die Bernwardskirche dekoriert, um ein halbes Jahrhundert der Kita mit Gästen zu zelebrieren.

Auf den Tag genau 50 Jahre nach Gründung des Kindergartens Groß Lafferde feierten Kinder, Eltern, Mitarbeitende und Gäste laut Pressemitteilung ein fröhliches Geburtstagsfest, das mit einem Gottesdienst in der mit Laternen und Lichterketten geschmückten Bernwardskirche begann.

Pastorin Julia Josephine Braunsteiner begrüßte die Gäste und forderte die Kinder auf, alle mitgebrachten Laternen einmal hoch zu halten, damit alle sie bewundern können. Bunte Fische, Wichtel und mit Herbstlaub geschmückte Kunstwerke wurden gemeinsam bestaunt. „Mit euren Laternen werden wir heute noch unser Dorf erleuchten. Gott ist mit uns unterwegs“, bekräftigte die Pastorin und stimmte, begleitet von Christian Biskup am E-Piano, das Lied „Die Laterne hat heute ihren großen Tag“ an.

Da ist immer ein Licht in der Dunkelheit

Im Anschluss erzählte sie die Geschichte von Martin, der mit Teilung seines Mantels mit einem Bettler auch zum Licht wurde. „Er hat immer viel Gutes getan und Jesus war sein Vorbild. Wenn wir an Jesus glauben, ist da immer ein Licht in der Dunkelheit. Achtet alle gut auf euer eigenes Licht. Heute geben wir es weiter und tragen mit den Laternen die gute Botschaft weiter. Wir zünden Herzenslichter an“, sagte Braunsteiner abschließend. In Grußworten würdigten die Leiterin der Kita, Britta Freiburger, der „Gründungspastor“ Gerhard Hodemann und der Vorsitzende des Kita-Verbandes, Pastor Dominik Christian Rohrlack, die seit fünf Jahrzehnten gute Arbeit in der Einrichtung.

Lob und Grüße gab es auch seitens des Bürgermeisters Rainer Röcken und des Ortsrates von Miriam Riedel-Kielhorn sowie von Vertretern der Volksfestgemeinschaft und des DRK. Im Anschluss an den Gottesdienst wartete draußen vor der Kirche schon das Suppenmobil mit einer Stärkung. Danach ging es auf zum Laternenumzug durch das Dorf.

Nicole Laskowski