Groß Ilsede. Wolfgang Miosga ist im „Namen des Herrn“ unterwegs und wird als Katholik auch von Protestanten geschätzt. Gottesdienst ist am Sonntag.

In Groß Ilsede dürfte er bekannter sein als der Pfarrer, für viele ist er das „Gesicht der Kirche“: Seit 40 Jahren ist Wolfgang Miosga als katholischer Diakon umtriebig im „Namen des Herrn“ unterwegs – und das all die lange Zeit ehrenamtlich. Am Sonntag (19. November) feiert die katholische Kirchengemeinde das Dienstjubiläum – und dazu werden sich auch Protestanten in die katholische Kirche „verlaufen“.