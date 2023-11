Peine. Das Grevener Familienunternehmen Fiege installiert in der Stadt auf 30.000 Quadratmetern eine Photovoltaikanlage.

Der Logistikdienstleister Fiege stattet das Dach seines Logistikzentrums am Lehmkuhlenweg in Peine mit einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) aus. Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern werden laut Pressemitteilung 8000 Solarmodule jährlich 2,7 Gigawattstunden Strom produzieren, von dem ein Großteil ins öffentliche Netz eingespeist wird.

Die „unternehmensweit bislang größte PV-Anlage“ in Peine

Das Grevener Familienunternehmen installiert auf dem Dach seines Multi-User-Centers im Industriegebiet Peine-Ost seine laut Mitteilung unternehmensweit bislang größte PV-Anlage. Mit einer Gesamtleistung von 3260 Kilowatt-Peak werde die Anlage jährlich bis zu 2,7 Gigawattstunden Grünstrom produzieren, dem Bedarf von etwa 700 Haushalten entspreche. Damit decke Fiege einerseits den Eigenbedarf des Logistikzentrums in der Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg ab und könne andererseits in Spitzenzeiten bis zu 90 Prozent des erzeugten Solarstroms ins öffentliche Netz einspeisen.

Unternehmen will klimaneutral in die nächste Generation

„Es ist das erklärte Ziel von Fiege, das Familienunternehmen klimaneutral an die nächste Generation zu übergeben. Dafür intensivieren wir in allen Bereichen kontinuierlich unsere Nachhaltigkeitsbemühungen“, wird Thoralf Schuster, Managing Director des Geschäftsbereichs Fiege Real Estate, zitiert. „Eine wichtige Säule ist dabei der flächendeckende Ausbau von PV-Anlagen auf unseren Dachflächen, mit denen wir unsere Logistikzentren nach und nach zu kleinen Solar-Kraftwerken machen möchten.“ Dank einer effizienten Gebäudeausstattung benötige das Multi-User-Center in Peine nur einen kleinen Teil des erzeugten Stroms selbst. An vielen Tagen im Jahr könne die PV-Anlage den kompletten Strombedarf des Logistikzentrums decken, zusätzlich könne ein Großteil des produzierten Grünstroms ins öffentliche Netz eingespeist werden. In Betrieb gehen solle die PV-Anlage im Sommer 2024.