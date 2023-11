Peine. Es gibt einige Neuerungen, unter anderem den Peiner Weihnachtstaler als Währung. Dass es hier „viel entspannter“ ist, ist auch eine.

Das darf man durchaus mal als Klotzen bezeichnen, was Peine Marketing mit Sponsoren und Helfern in diesem Jahr für die gewünschte „Weihnachtsstadt“ Peine auf die Beine stellt. Am Freitag, 1. Dezember, geht‘s los, letzter Tag ist der Samstag, 23. Dezember. Eine Verlängerung steht nicht zur Debatte.