Sophiental. Die Polizei bittet bei mehreren Fällen um Mithilfe – etwa bei ausgeraubten Zigarettenautomaten in Peine und Nazi-Parolen in Meerdorf.

Bislang unbekannte Täter haben am Dienstagabend in Sophiental Ölfässer und Reifen im Wert von annähernd 10.000 Euro gestohlen. Den Polizei-Angaben zufolge drangen die Unbekannten gegen 23.15 Uhr auf das Gelände des Kfz-Betriebs am Spannweg ein und verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Schuppen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wendeburg unter der Telefonnummer (05303) 990890 auf.

Mehrere Zigarettenautomaten in und um Peine aufgebrochen

In der Peiner Kernstadt wie auch in den Ortsteilen Essinghausen und Dungelbeck haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag und am Morgen drei Zigarettenautomaten aufgebrochen. In zwei Fällen erbeuteten sie Bargeld. Der entstandene Schaden liegt laut Polizei bei etwa 2000 Euro.

Die betroffenen Zigarettenautomaten stehen in der August-Bebel-Straße in Essinghausen – hier machten sich die Täter zwischen 3 und 4 Uhr in der Nacht am Automaten zu schaffen. Gegen 8.30 Uhr folgte die Tat am Festanger in Dungelbeck, gegen 9.30 Uhr in der Badestraße in Peine. Zeugenhinweise nimmt die Polizei aus Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 entgegen.

Duttenstedt: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

In Duttenstedt sind Unbekannte am Dienstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Zwischen 15 und 19 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür des Hauses an der Eilhart-von-Oberg-Straße auf, durchsuchten zahlreiche Räume und stahlen Schmuck. Es entstand ein Schaden von zirka 2400 Euro. Hinweise gehen in diesem Fall ebenso an die Telefonnummer (05171) 9990.

Nazi-Parolen am Feuerwehrhaus in Meerdorf

Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt in Meerdorf wegen Nazi-Parolen an der Außenwand des Feuerwehrgebäudes. Bislang unbekannte Täter haben vermutlich in der Halloween-Nacht einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Ein Verein hatte dort vor Jahren und im Rahmen des Programms „Unser Dorf soll schöner werden“ eine Wandmalerei aufbringen lassen. Hinweise: (05171) 9990.

red