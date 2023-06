Warum Reinigungskräfte in der Region Peine Respekt verdienen

Peine. Die Gewerkschaft IG Bau fordert mehr Respekt für Reinigungskräfte in der Region Peine – und erklärt, warum sie so wichtig sind.

Zum Tag der Gebäudereinigung am gestrigen Donnerstag hat die Branchen-Gewerkschaft IG Bau mehr Respekt für die Arbeit der rund 630 Reinigungskräfte im Landkreis Peine gefordert. Einer Mitteilung zufolge sind damit nicht nur die Arbeitgeber gemeint.

„Ob Praxisflure, Klassenzimmer, Kita-Toiletten, Schaufenster oder Lichtkuppeln in Firmen und Hotels – ohne Reinigungskräfte und Fensterputzer würde der Alltag im Kreis Peine nicht funktionieren“, wird Dieter Großmann, Bezirkschef der IG Bau Nord-Ost-Niedersachsen zitiert. „Keine Operation würde ohne OP-Reinigung laufen. Reinigungs- und Desinfektionsmittel, moderne Maschinen, gekonnte Handgriffe: In der Gebäudereinigung sind Profis am Werk.“ Großmann ruft der Mitteilung zufolge dazu auf, das den Reinigungskräften auch zu sagen – etwa mit den Worten „Respect for Cleaners – Saubere Arbeit!“ Dies sei auch das Motto der Gewerkschaft für den Aktionstag.

Die Gewerkschaft zeige den Arbeitgebern zum Gebäudereiniger-Tag aber auch „eine Ecke der Branche, wo dringend nachgeputzt werden muss“. Großmann will für die Reinigungskräfte im Kreis Peine eine Sonderzahlung erreichen: „Steigende Lebensmittelpreise, hohe Heizkosten, Mieten, die immer weiter anziehen: Dass das Leben teurer wird, merkt kaum einer so deutlich wie die Menschen, die in der Gebäudereinigung arbeiten. Deshalb hat auch kaum einer so dringend die Inflationsausgleichsprämie verdient wie Reinigungskräfte.“ Die Firmen im Gebäudereiniger-Handwerk müssten deshalb „die Lohntüten dringend mit Einmalzahlungen aufpolstern“ – in diesem Jahr durch die Inflationsausgleichsprämie und ab 2024 durch eine Jahressonderzahlung. Auch das habe mit Respekt zu tun.

red

