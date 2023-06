Darum heißt der Kindergarten in Broistedt Pusteblume

Runder Geburtstag in der Pusteblume: Der Kindergarten in Broistedt wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Darüber berichtet die Gemeinde Lengede.

Gemeindedirektor Stolberg rief seinerzeit, als Broistedt noch eine selbstständige Gemeinde war, einen Architektenwettbewerb zum Bau eines Kindergartens in der Ortschaft aus, wird in der Mitteilung zurückgeblickt. 33 Planungsbüros hätten teilgenommen. Den Zuschlag habe Architekt Horst Baier aus Braunschweig erhalten. Zwei Tage vor der Gründung der Einheitsgemeinde Lengede habe die Gemeinde Broistedt den Architektenvertrag unterschrieben. Fertiggestellt wurde der Kindergarten im Mai 1973 unter Einheitsgemeindebürgermeister Hans Plagge, wird erklärt.

Der Mitteilung zufolge ist der Kindergarten Pusteblume die älteste Betreuungseinrichtung in Trägerschaft der Gemeinde Lengede. „Wenn ein Kindergarten 50 Jahre alt wird, dann sind in diesen fünf Jahrzehnten einige Dinge geschehen“, wird Bürgermeisterin Maren Wegener aus ihrer Eröffnungsrede bei der Jubiläumsfeier zitiert, die von den Teams der Pusteblume und der Kinderkrippe Zwergenstübchen organisiert wurde. „Situationen mit ganz viel Kinderlachen und manchmal auch ein paar Tränen; Traditionen, Veränderung und Beständigkeit; abenteuerliche Ausflüge und ganz viel Spaß.“

Kindergarten bietet Platz für 75 Kinder

Der Kindergarten in der zweitgrößten Ortschaft im Gemeindegebiet bietet auf einer Nutzfläche von rund 430 Quadratmetern Platz für 75 Kinder, aufgeteilt auf drei Gruppen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Baukosten hätten damals rund 700.000 D-Mark betragen.

Bei der Jubiläumsfeier bedankte sich Bürgermeisterin Wegener bei all den Generationen von Eltern, bei den Erzieherinnen und Erziehern, den Leitungen beider Einrichtungen und den Kindern, wird berichtet.

Vor 50 Jahren wurde der Kindergarten als altersgemischte Einrichtung in Betrieb genommen, heißt es in der Mitteilung weiter. Genau wie die Gemeinde Lengede selbst sei über die Jahre auch der Bedarf an Kindergarten- und Krippenplätzen gewachsen. Seit 2010 stehe Eltern mit der Einrichtung der Krippe Zwergenstübchen eine weitere Bildungseinrichtung im Ort zur Verfügung. Da sich beide Einrichtungen in einem Gebäude befänden, werde ein fließender Übergang von der Krippe zum Kindergarten ermöglicht.

In der Mitteilung wird auch erklärt, wofür der Name Pusteblume steht: Die wohl wichtigste Bedeutung bezieht sich der Mitteilung zufolge auf den Mythos, dass, wenn man die Samen der Pusteblume in den Wind bläst, der Wunsch, den man in diesem Moment hat, in Erfüllung geht. Somit werde die Pusteblume mit Hoffnungen, Träumen, Optimismus und Wünschen assoziiert. Sie stehe außerdem für Kraft, Ausdauer, Liebe und Glück.

Lesen Sie auch:

Künstler im Peiner Land – der neue Vorstand setzt Akzente

Vor 90 Jahren – So übernehmen Nazis die Macht in Peine

Waldeinsatz – Lebenshilfe Peine-Burgdorf baut Hochsitze

Täglich wissen, was in Peine passiert: Hier kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de