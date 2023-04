A2-Vollsperrung: Strecke zwischen Hämelerwald und Peine dicht

Von Freitag, 21. April, um 20 Uhr bis Dienstag, 25. April, um 16 Uhr wird zwischen den Anschlussstellen Hämelerwald und Peine in Fahrtrichtung Berlin auf etwa 3 Kilometern Länge die Fahrbahndecke der A2 erneuert. In dieser Zeit ist zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Peine die Fahrbahn in Richtung Berlin voll gesperrt, das teilt die Autobahn-GmbH mit. Das hohe Verkehrsaufkommen hat der A2 in den letzten Jahren und Jahrzehnten zugesetzt, deswegen besteht hier Erneuerungsbedarf. Im Zuge dieser 92-Stunden-Sperrung werden nicht nur die mehr als zehn Jahre alten Deckschichten aus Splittmastix- und Offenporigen Asphalt erneuert, sondern auch die Binderschicht, die in fast mehr als 30 Jahren ihren Dienst getan hat. Sie kann besonders hohe Schubspannungen, die vor allem der Schwerlastverkehr verursacht, aufnehmen und Verformungen des Asphalts verhindern.

Die Erneuerung des etwa zehn Kilometer langen A2-Abschnittes zwischen Hämelerwald und Peine endet mit dem jetzigen Abschnitt. „Wir haben nach Abschluss des 1. und 2. Bauabschnitts in den vergangenen beiden Jahren durchwegpositive Resonanzen erhalten“, so Jörg Fischer, Leiter der Außenstelle Hannover. „Insbesondere die kurze Bauzeit, die wir nur aufgrund der Vollsperrung gewährleisten konnten, wurde von den Verkehrsteilnehmenden begrüßt. In diesem Jahr haben wir auf dem Umleitungsabschnitt der A7 im Bereich Hildesheim ebenfalls eine Großbaustelle. Hier wird aber gewährleistet, dass der Verkehr Richtung Süden nach wie vor dreispurig rollen kann“, erklärt Fischer.

Bauarbeiten ohne Unterbrechungen

Die Bauarbeiten werden im 24-Stunden-Betrieb ohne Unterbrechung durchgeführt. Auf dem etwa 3 Kilometer langen Bauabschnitt werden in der Nacht von Freitag, 21. April, auf Samstag, 22. April, die Fräsarbeiten durchgeführt. Der Einbau des neuen Asphaltbinders erfolgt dann am Samstagnachmittag und Sonntagfrüh. Ab Sonntagvormittag, 23. April, bis Sonntagnachmittag erfolgt zunächst der Einbau der Splittmastix-Deckschicht mit parallel aufzubringender Markierung. Anschließend werden dann die Deckschichten auf den Brückenbauwerken eingebaut bevor dann Montagfrüh der Einbau des offenporigen Asphalts erfolgt. Danach ist für den Asphalt erstmal abkühlen angesagt. Bevor am Dienstagnachmittag, 25. April, der Verkehr wieder rollen kann, wird die restliche Markierung aufgebracht und Restarbeiten durchgeführt.

Wer entlang des Autobahnabschnitts oder der Umleitungsstrecken wohnt, ist gut beraten, an diesem Wochenendes eine Autofahrten so weit wie möglich einzuschränken. Die Vollsperrung zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Peine ist mit einer weiträumigen Umleitung verbunden: Der Verkehr auf der A2 aus Richtung Westen beziehungsweise Dortmund kommend wird am Kreuz Hannover-Ost auf die A7 nach Süden bis zum Dreieck Salzgitter geleitet. Von hier geht es dann auf die A 39 bis zum Dreieck Braunschweig Süd-West und von dort weiter über die A39 oder die A391 zurück zur A2. Alle Verkehrsteilnehmenden werden frühzeitig und weiträumig via LED-Tafeln auf die Sperrung und die Umleitungsstrecken aufmerksam gemacht. So etwa auch auf der A27 aus Bremen kommend. Dem Lkw-Verkehr wird empfohlen, auch auf folgende Strecken auszuweichen:

Aus Richtung Dortmund kommend auf die A44 in Richtung Kassel bis zum Dreieck Kassel-Südwest fahren. Von hieraus auf die A7 Richtung Norden bis zum Dreieck Salzgitter, und auf die A39 bis zum Dreieck Braunschweig Südwest. Hier dann auf die A39 oder A391 zurück zur A2 mit Fahrtrichtung Berlin.

