Peine. Zu den Weihnachtstagen frisches Brot und knusprige Brötchen holen? Wir liefern einen Überblick der Öffnungszeiten der Bäckereien.

Die Bäckereien Im Kreis Peine haben ihre Öffnungszeiten für die Weihnachtstage bekannt gegeben. Dabei gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Bäckerläden.

Die Filialen der Sander’s Backstube in Bortfeld bei NP, am Kreisel, bei Rewe in Wendeburg, in Lengede, Edemissen, Broistedt und Vechelde haben an Heiligabend geöffnet. An den beiden Weihnachtsfeiertagen bleiben sie geschlossen.

Zwei Cafés des Löwenbäckers Schaper haben an Heiligabend geöffnet. Das Café Peine in der Breiten Straße und die Filiale in Groß Ilsede haben von 8 bis 12 Uhr geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen bleiben sie geschlossen.

Die Landbäckerei Grete gönnt ihrem Team an Heiligabend sowie am ersten und zweiten Weihnachtstag eine wohlverdiente Pause und hat geschlossen. Das gilt für alle Filialen: in Wendeburg, Edemissen, Wipshausen, Klein Ilsede, Peine (Süd), Stederdorf, Duttenstedt, Woltorf, Vöhrum, Abbensen und Peine (Mitte).

Die Bäckerei Seidel macht es genau so: An Heiligabend und an den beiden Weihnachtstagen bleiben die Filialen geschlossen, in der Stadt Peine wie auch in Gadenstedt, Essinghausen, Groß Lafferde, Schwicheldt, Edemissen, Dungelbeck, Oberg, Groß Bülten und Stederdorf. Und die Bäckerei Seidel kündigt bereits an, das die Filialen auch an Silvester und Neujahr geschlossen bleiben.

Die Filialen der Heide-Bäckerei Meyer, in Peine Café Magie I und II, haben an Heiligabend wie auch an Silvester von 8 bis 12 Uhr geöffnet, die Heide-Bäckerei in Wendeburg von 7.30 bis 12 Uhr. Die Filiale im Jawoll-Markt in Peine bleibt geschlossen. An den Weihnachtsfeiertagen sind alle Filialen geschlossen.

Haben wir Ihre Lieblingsbäckerei vergessen? Und hat die vielleicht sogar an den Feiertagen geöffnet? Schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.peine@funkemedien.de.